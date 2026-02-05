«Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν» έγραφε σ´ένα τραγούδι του ο αείμνηστος Μανόλης Ρασούλης. Αυτός ο στίχος αποτυπώνει με περισσή ενάργεια το πολιτικό γίγνεσθαι των σημερινών καιρών. Σαφώς εναργέστερος από τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις που διαδέχονται η μία την άλλη με τα ίδια ημιτελή ευρήματα. Με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να προηγούνται της διασκορπισμένης αντιπολίτευσης και όλοι μαζί να ξύνουν τον πάτο του δημοσκοπικού βαρελιού. Όμως όλοι γνωρίζουν – και ας μην το ομολογούν – ότι στις προσεχείς εκλογές το πολιτικό τοπίο θα είναι όλως διαφορετικό από το σημερινό. Νέα κόμματα θα έχουν εμφανισθεί και κάποια από τα σημερινά θα έχουν συρρικνωθεί ή και εξαφανισθεί. Γι αυτό οι τωρινές δημοσκοπήσεις προβάλλουν μια σαθρή εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι περισσότερες των εταιριών προσπαθούν να καλλωπίσουν την βαρειά τραυματισμένη εικόνα του κυβερνώντος κόμματος και κάποιες άλλες να λειάνουν τις μη θεραπεύσιμες εξωστώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αλλά για όλους «το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον». Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί τώρα να αλλάξει την εις βάρος του «ατζέντα» φέρνοντας στο προσκήνιο την τροποποίηση του Συντάγματος, διαλαλώντας την επί τα βελτίω αλλαγή των «κακών» διατάξεων, τις οποίες ο ίδιος έχει ήδη βαναύσως καταπατήσει. Όμως απέναντι του έχει βρει δυο πρώην πρωθυπουργούς ανήκοντες στο κόμμα του. Είναι αυτοί που επιμόνως και σταθερά τον αντιπολιτεύονται, ενώ η υποτιθέμενη αντιπολίτευση αθελήτως ή ηθελημένως τον στηρίζει, πριονίζοντας τα ήδη παράλυτα πόδια της. Το ζήτημα της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας είναι το τελευταίο δείγμα της κραυγαλέας κουφότητας της αντιπολίτευσης, ένθεν κακείθεν του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ οι Καραμανλής και Σαμαράς – ομού και αδιαιρέτως – υποστηρίζουν ότι ο νυν πρωθυπουργός δεν είναι ο κατάλληλος άρχων για να ξεκινήσει η αναθεώρηση, οι κ.κ. Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Βελόπουλος φλέγονται να υποβάλλουν προτάσεις για την αναθεώρηση, με άμεσο κίνδυνο να καούν οι ίδιοι, προς τέρψιν του άρχοντος… Φεύ στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, ανθούν πονηροί δημοσκόποι και ανόητοι δημοκόποι. Το «ως πότε» επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων!

Άλλο δημοσκόπος, κι άλλο δημοκόπος

«Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν» έγραφε σ´ένα τραγούδι του ο αείμνηστος Μανόλης Ρασούλης. Αυτός ο στίχος αποτυπώνει με περισσή ενάργεια το πολιτικό γίγνεσθαι των σημερινών καιρών. Σαφώς εναργέστερος από τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις που διαδέχονται η μία την άλλη με τα ίδια ημιτελή ευρήματα. Με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να προηγούνται της διασκορπισμένης αντιπολίτευσης και όλοι μαζί να ξύνουν τον πάτο του δημοσκοπικού βαρελιού.

Όμως όλοι γνωρίζουν – και ας μην το ομολογούν – ότι στις προσεχείς εκλογές το πολιτικό τοπίο θα είναι όλως διαφορετικό από το σημερινό. Νέα κόμματα θα έχουν εμφανισθεί και κάποια από τα σημερινά θα έχουν συρρικνωθεί ή και εξαφανισθεί. Γι αυτό οι τωρινές δημοσκοπήσεις προβάλλουν μια σαθρή εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι περισσότερες των εταιριών προσπαθούν να καλλωπίσουν την βαρειά τραυματισμένη εικόνα του κυβερνώντος κόμματος και κάποιες άλλες να λειάνουν τις μη θεραπεύσιμες εξωστώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αλλά για όλους «το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον».

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί τώρα να αλλάξει την εις βάρος του «ατζέντα» φέρνοντας στο προσκήνιο την τροποποίηση του Συντάγματος, διαλαλώντας την επί τα βελτίω αλλαγή των «κακών» διατάξεων, τις οποίες ο ίδιος έχει ήδη βαναύσως καταπατήσει. Όμως απέναντι του έχει βρει δυο πρώην πρωθυπουργούς ανήκοντες στο κόμμα του.

Είναι αυτοί που επιμόνως και σταθερά τον αντιπολιτεύονται, ενώ η υποτιθέμενη αντιπολίτευση αθελήτως ή ηθελημένως τον στηρίζει, πριονίζοντας τα ήδη παράλυτα πόδια της. Το ζήτημα της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας είναι το τελευταίο δείγμα της κραυγαλέας κουφότητας της αντιπολίτευσης, ένθεν κακείθεν του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ οι Καραμανλής και Σαμαράς – ομού και αδιαιρέτως – υποστηρίζουν ότι ο νυν πρωθυπουργός δεν είναι ο κατάλληλος άρχων για να ξεκινήσει η αναθεώρηση, οι κ.κ. Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Βελόπουλος φλέγονται να υποβάλλουν προτάσεις για την αναθεώρηση, με άμεσο κίνδυνο να καούν οι ίδιοι, προς τέρψιν του άρχοντος…

Φεύ στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, ανθούν πονηροί δημοσκόποι και ανόητοι δημοκόποι. Το «ως πότε» επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων!