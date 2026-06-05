Ένα νέο πολιτικό σκηνικό φαίνεται να διαμορφώνεται ενόψη των επόμενων εκλογών, μετά την ένταξη στην προεκλογική κούρσα των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ενώ «εξαφανίζεται» ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σε νεά δημοσκόπηση της Prorata, που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, με την ΕΛΑΣ στο 14,5%, την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 9,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 8,5%, η Ελληνική Λύση στο 8%, το ΚΚΕ στο 6%, η «Πλεύση Ελευθερίας» και η «Φωνή Λογικής» μοιράζονται το 3,5%, ενώ το «ΜεΡΑ25» φτάνει το 3% και μπάινει στη Βουλή σε αντίθεση με την «Νέα Αριστερά» που μένει στο 1% και τη Νίκη στο 0,5%.
Άλλα κόμματα απάντησε το 2,5% και «δεν έχω αποφασίσει» το 12,5%.
Στην ερώτηση, «ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 26%, ενώ έπεται ο Αλέξης Τσίπρας με 16%.
Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος (7%), η Μαρία Καρυστιανού (6%), ο Νίκος Ανδρουλάκης (6%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, οι Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2% ενώ οι Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν 1%.