Η Kimberly Guilfoyle μιλάει την τρίτη ημέρα της Εθνικής Συνέλευσης των Ρεπουμπλικάνων (RNC), στο Fiserv Forum στο Μιλγουόκι, Ουισκόνσιν, ΗΠΑ, στις 17 Ιουλίου 2024. REUTERS/Mike Segar

Αμερικανικές διπλωματικές πηγές εκφράζουν ανεπισήμως – αλλά αρμοδίως – έντονη δυσφορία για τους ισχυρισμούς και τις «υποσχέσεις» που μοίραζε ο πρώην υπουργός και αρχηγός των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος σε άγνωστα πρόσωπα, με ύποπτες δραστηριότητες που διερευνώνται από την Ελληνική Δικαιοσύνη, εμπλέκοντας το όνομα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Καθώς η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα αναμένεται να αφιχθεί πολύ σύντομα, ήδη η ίδια και συνεργάτες της ενημερώνονται καθημερινά για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και πληροφορήθηκαν με τεράστια έκπληξη και δυσφορία, ότι το όνομά της ενεπλάκη – εν αγνοία της – σε συνομιλίες μεταξύ τρίτων προσώπων, που ελέγχονται για εγκληματική δραστηριότητα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν στη HuffPost, ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχει, ούτε είχε τακτική επικοινωνία και στενή γνωριμία με τον κύριο Καμμένο. Κατ’ επέκταση, δεν μπορούσε να γνωρίζει τις πράξεις τρίτων ή τις δικές του συνομιλίες και τους λόγους για τους οποίους ενεπλάκη το όνομά της.

Η παρέμβαση των αρμόδιων αμερικανικών διπλωματικών πηγών έρχεται σε καίρια χρονική στιγμή και ξεκαθαρίζει το τοπίο, ενόψει της άφιξης της νέας Πρέσβεως των ΗΠΑ στη χώρα μας, ενώ δίνει νέες διαστάσεις στην εμπλοκή του Πάνου Καμμένου μέσω διαλόγων με αρχηγικό πρόπωπο της μαφίας στην Κρήτη, γεννώντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αργά ή γρήγορα ο πρώην υπουργός.