Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στα social media, παρουσιάζοντας το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα της επόμενης περιόδου για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με κεντρικό μήνυμα το «μαζί» και τη φράση «όχι πια στο όνομά μας», ο κ. Ανδρουλάκης περιγράφει, σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, την ανάγκη για μια ευρεία κοινωνική και πολιτική συστράτευση απέναντι «στην παρακμή των θεσμών, τις κοινωνικές ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα».

Όπως ανέφεραν κομματικές πηγές, η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδείξει τα αδιέξοδα που –κατά την αντιπολίτευση– έχει δημιουργήσει η διακυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Ως εδώ αυτός ο κατήφορος! Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνδέει ευθέως την υποβάθμιση των θεσμών με την καθημερινότητα των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι η αποδυνάμωση των ανεξάρτητων αρχών και η έλλειψη ελέγχων ευνοούν τα καρτέλ και επιβαρύνουν το κόστος ζωής.

«Το βλέπει, όταν πληρώνει βασικά αγαθά ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το βλέπει, όταν μια οικογένεια αναγκάζεται να κόψει ακόμη και βασικές ανάγκες για να πληρώσει το ρεύμα», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης ασκεί κριτική στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, κάνοντας λόγο για απευθείας αναθέσεις, καθυστερήσεις σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς και άνιση μεταχείριση πολιτών και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, η ανάρτηση επιχειρεί να αναδείξει πως «η κρίση των θεσμών έχει άμεσο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα», από τα δημόσια νοσοκομεία και τα σχολεία της περιφέρειας έως τους νέους ανθρώπους και τους αγρότες που εγκαταλείπουν την ελληνική επαρχία.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων μηνών, καλώντας τους πολίτες να μη συμβιβαστούν «με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία».

«Η απογοήτευση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδράνεια. Πρέπει να γίνει συλλογική βούληση και δράση. Γιατί ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας. Είναι μια μάχη για τη ζωή μας. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

