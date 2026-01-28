Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλοντας, παράλληλα, πως το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για την διεξαγωγή προ ημερήσιας συζήτηση για τα ζητήματα Κράτους Δικαίου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έπιασε το νήμα» στην παρέμβαση του από την σκληρή κόντρα μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Παύλου Χρηστίδη για τα Ίμια που είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα στην Ολομέλεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε στον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο «οίστρο τοξικότητας και λαϊκισμού». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «θράσος», τονίζοντας, σε υψηλούς τόνους, πως ο Μακάριος Λαζαρίδης «ξέφυγε από κάθε όριο σεβασμού του Αιγαίου. Ντροπή. Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο, αποδέχθηκε και αναπαρήγαγε την προπαγάνδα της Τουρκίας». Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να αποδοκιμάσουν τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα». Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης «όλα έχουν ένα όριο. Καλώ τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν όσα είπε ο κ. Λαζαρίδης. Ντροπή. Δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθύμισε πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνη που κατάφερε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τονίζοντας, με νόημα, «όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον Ερντογάν» απευθυνόμενος προς τα «γαλάζια» έδρανα.

Με αφορμή την επίμαχη διάταξη για το Οικογενειακό Δίκαιο που ψηφίστηκε ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση αλλά και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. «Η επίμαχη διάταξη δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 24/11, προστέθηκε εκ των υστέρων. Και μάλιστα όχι σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά σε άσχετο νομοσχέδιο που αφορούσε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο, μια ρύθμιση που αλλάζει θεμελιωδώς το πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου πέρασε χωρίς διαβούλευση και χωρίς επεξεργασία από τη νομική κοινότητα» επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας πως «αυτές οι συμπεριφορές οδηγούν τη χώρα σε βαθιά αξιακή και θεσμική παρακμή».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε πως το ΠΑΣΟΚ καταθέτει άμεσα αίτημα διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τα θέματα Κράτους Δικαίου και Θεσμών. «Ευθύνεστε για το γεγονός η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς βρίσκεται στο ναδίρ» τόνισε προς το κυβερνητικό στρατόπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίσε τις υποθέσεις με τα χαλκευμένα ηχητικά στην τραγωδία των Τεμπών και τις αποκαλύψεις στη δίκη του Pretador, υποστηρίζοντας πως «αυτές είναι οι αντιθεσμικές σας πρακτικές, αυτό είναι το αλαζονικό ήθος της εξουσίας που παράγει διαφθορά, αδιαφάνεια και ένα βαθύ αίσθημα απογοήτευσης στους πολίτες».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την βαθιά του οδύνη για τα δύο τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία και στα Τρίκαλα, ενώ διαβίβασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.