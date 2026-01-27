Μάλλον ανέτοιμη θεωρεί η πλειονότητα την Μαρία Καρυστιανού, για να εισέλθει στην πολιτική σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, με το 70% να απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Όσον αφορά, δε, την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού μετά τη συνέντευξη όπου διατύπωσε τις θέσεις για τις αμβλώσεις, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη.

Στο 26,9% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζατε την επόμενη Κυριακή αν είχαμε εκλογές οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής: 26,9% η Νέα Δημοκρατία, 12,7% το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,0%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ είναι πρώτη με 32,3% και ακολουθεί από απόσταση 17 μονάδων το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 15,2%. Τρίτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και έπονται Ελληνική Λύση με 6,5%, ΚΚΕ με 5,3%, ΜεΡΑ25 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, Νίκη με 2,4% και Νέα Αριστερά με 1,1%.

Στην ερώτηση, δε, ποιος από τους Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία (53%) απαντά κανείς από τους δύο, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικά, τέλος, για το επιχειρούμενο rebranding από τον Αλέξη Τσίπρα, σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».