Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική αποστολή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη εστίασε στην ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας και στην προώθηση της χώρας ως σταθερού επενδυτικού προορισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, ενώ η κυβέρνηση επιδίωξε διεύρυνση των διεθνών επαφών πέρα από τον παραδοσιακό ευρωατλαντικό κύκλο.

Από τον Οκτώβριο η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλούμενη να διαχειριστεί κρίσιμα διεθνή μέτωπα και τη διαδικασία διαδοχής του Γενικού Γραμματέα.

Παράλληλα, η Αθήνα διατηρεί τη στρατηγική των ανοικτών διαύλων με την Τουρκία, παρά τις δυσκολίες στο Κυπριακό, συνδέοντας άρρηκτα τη γεωπολιτική σταθερότητα με την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η παρουσία της Ελλάδας στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη άφησε στην Αθήνα ένα διπλό αποτύπωμα: διπλωματικό και οικονομικό. Η κυβέρνηση επιχείρησε να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στα μεγάλα διεθνή μέτωπα, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τις επαφές του με την αμερικανική επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα για να παρουσιάσει την Ελλάδα ως σταθερό ευρωπαϊκό προορισμό κεφαλαίων σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Το διπλωματικό ταμείο της Νέας Υόρκης

Η ελληνική αποστολή κινήθηκε σε πολλά επίπεδα: Κυπριακό, ελληνοτουρκικά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ιράν, θαλάσσια ασφάλεια και η επόμενη ημέρα στον ΟΗΕ. Παράλληλα, η Αθήνα επιδίωξε επαφές πέρα από τον παραδοσιακό ευρωατλαντικό κύκλο, με χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, υπήρξε μεγάλος αριθμός αιτημάτων για διμερείς συναντήσεις, με ειδικό ενδιαφέρον για την Ινδία, τη Βραζιλία, το Πακιστάν, την Αλγερία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη Σομαλία.

Advertisement

Advertisement

Οι επενδυτές και το οικονομικό μήνυμα

Σημαντικό μέρος της παρουσίας Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη αφιερώθηκε στην οικονομία. Οι συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές και στελέχη μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών είχαν ως κεντρικό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την εικόνα της χώρας της κρίσης και επιδιώκει νέες επενδυτικές ροές σε ενέργεια, υποδομές, τεχνολογία, data centers, βιομηχανία και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Αθήνα προβάλλει ως πλεονεκτήματα την πολιτική σταθερότητα, την επενδυτική βαθμίδα, την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και ρυθμούς ανάπτυξης που παραμένουν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομογένεια ως γέφυρα με τις ΗΠΑ

Οι επαφές με την ελληνική ομογένεια είχαν επίσης ιδιαίτερο βάρος. Η Διασπορά εξακολουθεί να αποτελεί για την Αθήνα πολύτιμη γέφυρα με την αμερικανική πολιτική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η κινητοποίηση για τα εθνικά θέματα, αλλά και η σύνδεση Ελλήνων της Αμερικής με επενδύσεις, καινοτομία, πανεπιστήμια και επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα.

Ο Οκτώβριος στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Από την 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα αναλαμβάνει για έναν μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η Αθήνα θα βρεθεί στο τιμόνι του κορυφαίου οργάνου διεθνούς ασφάλειας ενώ παραμένουν ανοικτά τα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, η ένταση γύρω από το Ιράν και η ενεργειακή ανασφάλεια, ενώ εξελίσσεται και η διαδικασία για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα.

Η διαδοχή Γκουτέρες

Η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026. Και μάλιστα χωρίς να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα του κυπριακού όπως διακαώς επιθυμούσε, για να αφήσει τουλάχιστον κάτι θετικό στη θητεία του μια που δεν μπόρεσε να έχει καμία απολύτως αποτελεσματικότητα ή έστω εμπλοκή σε κορυφαία ζητήματα όπως ουκρανικό και Ιράν.

Η επιλογή του διαδόχου του περνά υποχρεωτικά από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο εισηγείται υποψήφιο στη Γενική Συνέλευση. Η ελληνική Προεδρία θα έχει συνεπώς θεσμικά σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη φάση, αναζητώντας συνθέσεις μεταξύ των μελών. Η Αθήνα έχει σχηματίσει άποψη για τις υποψηφιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει δημόσια υποστήριξη σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι ποιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει την αναγκαία συναίνεση, ιδίως μεταξύ των πέντε μονίμων μελών.

Το Κυπριακό χωρίς εύκολη αισιοδοξία

Το Κυπριακό παραμένει βασική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η Αθήνα στηρίζει επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του ΟΗΕ, όμως οι τελευταίες ενδείξεις δεν δημιουργούν εύκολη αισιοδοξία. Ελληνικές διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν μη παραγωγική την τουρκική τοποθέτηση και θεωρούν σημαντικό να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα καλύτερο momentum που θα παραλάβει ο επόμενος Γενικός Γραμματέας. Χαρακτηριστικό της πλήρους απογοήτευσης που υπάρχει είναι η επιστροφή του προέδρου Χριστοδουλίδη στην Κύπρο, ο οποίος είχε διάθεση να παραμείνει στη Νέα Υόρκη εάν ο Γκουτέρες κατάφερνε να συγκροτήσει διάσκεψη είτε 5 + 1 είτε τρί3 + 1, αλλά όπως είπε στην HuffPost κορυφαίος παράγοντας στο υπουργείο εξωτερικών. η Τουρκία έχει ορθώσει ένα τείχος και δεν προχωράει τίποτα. Είναι ανυποχώρητη στα δύο κράτη, και αυτό το σχέδιο θέτει ως μόνη βάση για περαιτέρω συζήτηση.

Advertisement

Η Τουρκία και η επιλογή των ήρεμων νερών

Απέναντι στην Τουρκία, η ελληνική στρατηγική παραμένει η διατήρηση ανοικτών διαύλων και η αποφυγή ενός καθημερινού κύκλου έντασης που συντηρεί με την θρασύτατη και επιθετική ρητορική της η Άγκυρα, χωρίς υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Οι τρεις πυλώνες του δομημένου διαλόγου — Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, Πολιτικός Διάλογος και Θετική Ατζέντα — παραμένουν ενεργοί. Η Αθήνα δεν θέλει να παρασύρεται από κάθε τουρκική πρόκληση σε μια αλληλουχία δηλώσεων και αντιδηλώσεων, αλλά ξεκαθαρίζει ότι όταν τουρκικές ενέργειες προσκρούουν σε βασικές ελληνικές θέσεις θα υπάρχει απάντηση. Η διατήρηση ηρεμίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει και οικονομική διάσταση: η γεωπολιτική σταθερότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για μεγάλες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Ιράν, ενέργεια και ελευθερία ναυσιπλοΐας

Η κρίση γύρω από το Ιράν αποτελεί ακόμη ένα μέτωπο άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος, λόγω της ναυτιλίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της σημασίας των θαλάσσιων οδών. Η Αθήνα διατηρεί πολύ καλό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και έχει μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια. Παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές να διαβεβαιώνουν ότι για τον φετινό χειμώνα δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας. Αλλά ταυτόχρονα επεξεργάζοντας από τώρα οικονομικά αντίμετρα που θα βοηθήσουν και οικογένειες και επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τιμές καυσίμων και ηλεκτρικού.

Η Ουκρανία και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο

Στο ουκρανικό η ελληνική γραμμή παραμένει συνδεδεμένη με τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και με την ανάγκη μιας ειρηνευτικής λύσης στη βάση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Για την Αθήνα η συγκεκριμένη αρχή έχει ευρύτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συνολική ελληνική επιχειρηματολογία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Advertisement

Διπλωματία, άμυνα και οικονομία στο ίδιο πακέτο

Το βασικό συμπέρασμα που επιχειρεί να μεταφέρει η ελληνική πλευρά μετά τη Νέα Υόρκη είναι ότι εξωτερική πολιτική, άμυνα και οικονομία δεν λειτουργούν πλέον ως χωριστά κεφάλαια. Η προσπάθεια για σταθερότητα στις σχέσεις με τους γείτονες, οι ισχυρές συμμαχίες, η ενεργειακή ασφάλεια και η αξιοπιστία της οικονομίας επηρεάζουν άμεσα την προσέλκυση κεφαλαίων. Ο Οκτώβριος θα αποτελέσει γι’ αυτό ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ: η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη διαδικασία διαδοχής στον ΟΗΕ, τα ανοικτά διεθνή μέτωπα και τις σχέσεις με την δύστροπη και αλαζονική Τουρκία, επιχειρώντας ταυτόχρονα να διατηρήσει την εικόνα μιας χώρας σταθερής και προβλέψιμης σε μια εξαιρετικά ασταθή περιοχή.

Πηγές: Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ

Advertisement