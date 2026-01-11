Οι κινήσεις της το τελευταίο διάστημα υπογραμμίζουν το ορόσημο της επόμενης σκηνής. Καθώς οι κουίντες ανοίγουν, η «Μαρία των Τεμπών» απομακρύνεται και εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού ως πολιτικό πρόσωπο. Οι προαναγγελίες, οι παρουσίες, οι εμφανίσεις και τα όσα δηλώνει, πλέον, η ίδια για την προετοιμασία δημιουργίας κόμματος φέρνουν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Μακριά από τα μικρόφωνα, στο καφενείο της Βουλής, στο περιστύλιο και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, βουλευτές από όλα τα κόμματα ανταλλάσσουν χαμηλόφωνες εκτιμήσεις, με το κλίμα να κινείται ανάμεσα στην στάση αναμονής και τη σιωπηρή ανησυχία. Το κοινό νήμα που διαπερνά τις συζητήσεις στους κοινοβουλευτικούς χώρους είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού, περνώντας από τον ρόλο του συμβόλου της τραγωδίας των Τεμπών σε εκείνον του εν δυνάμει πολιτικού παίκτη, προκαλεί αμηχανία και αναγκάζει το πολιτικό σύστημα να επανατοποθετηθεί.

«Αφορά την αντιπολίτευση»

Στους χώρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το κλίμα που αποτυπώνεται είναι περισσότερο καθησυχαστικό – τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιας ανάγνωσης. Βουλευτές της ΝΔ επισημαίνουν ότι για πρώτη φορά η υπόθεση των Τεμπών «δεν αφορά τη ΝΔ αλλά την αντιπολίτευση». Σε συζητήσεις στο καφενείο της Βουλής, «γαλάζια» στελέχη επικαλούνται μετρήσεις οι οποίες, όπως σημειώνουν, αγγίζουν περισσότερο τον χώρο της αντιπολίτευσης.

«Διαλύει τη Ζωή, πιέζει την Αριστερά», ακούγεται να λένε, ενώ κάποιοι προσθέτουν πως «η άντληση ψήφων αφορά κυρίως Βελόπουλο, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και πιθανόν τη Νέα Αριστερά». Δεν λείπουν και οι αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ, με βουλευτές της ΝΔ να σχολιάζουν ότι «εμείς δεν τολμούσαμε στα πάνελ να μιλήσουμε για την Καρυστιανού και μας επιτίθονταν όλοι, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε ευρωβουλευτή του για την Καρυστιανού». «Ας ανησυχήσουν αυτοί που την ανέβασαν» είναι το «γαλάζιο» συμπέρασμα που αποτυπώνεται στη Βουλή αυτές τις μέρες.

«… και τους ανθρώπους που θα επιλέξει να έχει γύρω της»

Στους διαδρόμους της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να επιλέγει συνειδητά χαμηλούς τόνους. Βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζουν ότι στάθηκαν «μέσα και έξω από τη Βουλή» στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, τόσο στον θρήνο όσο και στο αίτημα για κάθαρση και δικαιοσύνη.

Ταυτόχρονα, κρατούν σαφή θεσμική απόσταση από την πολιτική διάσταση της υπόθεσης. «Όταν η Μαρία Καρυστιανού αποφασίσει να κατέβει στην πολιτική, τότε θα κριθεί ως πολιτικό πρόσωπο», σημειώνουν. «Με τις ιδέες της, τα επιχειρήματά της» προσθέτουν και «τους ανθρώπους που θα επιλέξει να έχει γύρω της» επισημαίνουν με νόημα στις συζητήσεις τους στο περιστύλιο του κοινοβουλίου.

«Θα κριθεί με πολιτικούς όρους»

Στα πηγαδάκια που σχηματίζουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως «κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμά της να πολιτευθεί», σημειώνοντας, ωστόσο, πως «από τη στιγμή όμως που θα κατέβει, θα κριθεί καθολικά».

Η ανάγνωση τους είναι πως η δυναμική Καρυστιανού «θα γίνει σύντομα πρόβλημα του Βελόπουλου» και επισημαίνουν πως θα αντλήσει κυρίως από «δεξαμενές του συντηρητικού χώρου». Στις ίδιες συζητήσεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρατηρούν την απουσία πολιτικού λόγου μέχρι στιγμής από την Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας πως «θα κριθεί με πολιτικούς όρους όταν παρουσιάσει πολιτικό πρόγραμμα και προτάσεις».

«Και άλλοι ξεκίνησαν με μεγάλες προσδοκίες»

Σε συνομιλίες στο περιστύλιο της Βουλής, βουλευτές της Νέας Αριστεράς έλεγαν με νόημα πως «κουλ είναι η λέξη-κλειδί», υπενθυμίζοντας πως «και άλλοι ξεκίνησαν με πολλές προσδοκίες και στο τέλος ξεφούσκωσαν». Για τους ίδιους έχει ενδιαφέρον, όπως παρατηρούν, τα κόμματα που εντέλει θα αναμετρηθούν στις εκλογές. «Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η μπίλια», λένε χαρακτηριστικά, «και ποια κόμματα τελικά θα κατέβουν στις εκλογές».

Πολιτικό σύστημα σε στάση αναμονής

Η πρώτη «ανάγνωση», σε κάθε περίπτωση είναι πως δεν έχει περάσει απαρατήρητη – ακριβώς το αντίθετο – η προαναγγελία Καρυστιανού για την συγκρότηση νέου κόμματος. Η ίδια «ανάγνωση», από μια Βουλή που παρακολουθεί τις εξελίξεις, είναι πώς το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αναμονή για να διαπιστώσει αν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο ή για κάτι που ήρθε για να μείνει.