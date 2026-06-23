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Ο πρώην Επίτροπος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του στην οργάνωση Fight Impunity ήταν θεσμικά εγκεκριμένη και δηλωμένη.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και προτίθεται να προσφύγει προσωπικά στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Συνεργάτες του διευκρινίζουν ότι ο κ.

Αβραμόπουλος δεν είχε ρόλο στη χρηματοδότηση ή τη διοικητική εποπτεία της συγκεκριμένης οργάνωσης.

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Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτή της ΝΔ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος που έχει εκδοθεί από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatargate. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του, δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και προαναγγέλλει ότι θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η εξέλιξη αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate και συνδέεται με τη συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου στην οργάνωση Fight Impunity.

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Η διαβίβαση του αιτήματος στη Βουλή ήταν αναγκαία λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο φάκελος, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, είχε προηγουμένως διαβιβαστεί από τον Άρειο Πάγο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, με επόμενο θεσμικό βήμα την αποστολή του στο Κοινοβούλιο.

«Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ»

Από την πρώτη στιγμή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει πλήρως οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σε δήλωσή του αναφέρει ότι «η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ» και υποστηρίζει ότι η συμμετοχή του στο Fight Impunity ήταν γνωστή, δηλωμένη, θεσμικά ελεγμένη, εγκεκριμένη και φορολογημένη.

Ο πρώην Επίτροπος σημειώνει ότι το ζήτημα που επιχειρείται να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει, κατά τη θέση του, εδώ και τρία χρόνια, με θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο», είναι η θέση που διατυπώνει.

Δεν θα κάνει χρήση ασυλίας

Κρίσιμο πολιτικό και θεσμικό σημείο της υπόθεσης είναι η στάση που δηλώνει ότι θα κρατήσει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έναντι της βουλευτικής του ασυλίας.

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Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί. Αντιθέτως, δηλώνει ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με τη στάση αυτή θέλει αποφασιστικά να αφαιρέσει από την υπόθεση κάθε πολιτική σκιά που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από την επίκληση βουλευτικής προστασίας, μεταφέροντας το βάρος της απάντησης αποκλειστικά στο πεδίο της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος και εμπλοκής του ονόματός του σε ζητήματα που αφορούν το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.

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Το Fight Impunity

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε στην οργάνωση μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από την πλευρά του, η συμμετοχή του αφορούσε τιμητικό συμβουλευτικό σχήμα, μαζί με άλλες διεθνείς προσωπικότητες, και είχε γνωστοποιηθεί αρμοδίως στις ευρωπαϊκές αρχές.

Για τη συμμετοχή του αυτή λάμβανε μηνιαία αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την πλευρά του πρώην Επιτρόπου, είχε δηλωθεί κανονικά στο πόθεν έσχες και είχε φορολογηθεί στην Ελλάδα.

Οι βελγικές αρχές, από την πλευρά τους, φέρονται να εξετάζουν εάν τα χρήματα που καταβλήθηκαν συνδέονται με δίκτυο που βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση στο πλαίσιο του Qatargate.

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Τι λένε συνεργάτες του πρώην Επιτρόπου

Συνεργάτες του Δημήτρη Αβραμόπουλου υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή του στην οργάνωση ήταν πλήρως γνωστή στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρουν, ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ένα τιμητικό συμβουλευτικό όργανο, σε μια οργάνωση που τότε παρουσιαζόταν με θεσμικό και ανθρωπιστικό σκοπό. Η σχετική σχέση, όπως και η αποζημίωση, είχαν γνωστοποιηθεί και εγκριθεί, ενώ τα ποσά είχαν δηλωθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε ρόλο στη χρηματοδότηση της ΜΚΟ, ούτε γνώση ή εποπτεία των εσωτερικών οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών της.

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Κατά την πλευρά του πρώην Επιτρόπου, η μεταγενέστερη ποινική εμπλοκή του Αντόνιο Παντσέρι δεν μπορεί να μεταβάλει τον χαρακτήρα της σχέσης που είχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με την οργάνωση κατά την προηγούμενη περίοδο.

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Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση παραμένει στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.