«Συγχωροχάρτι» έδωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη στον γαλάζιο βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, που από το βήμα της Βουλής είχε πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου «να πάει να κάνει κανένα παιδί».

Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε το σχόλιο του «απαράδεκτο» και πρόσθεσε «είπε μια κουβέντα, τον βρίσαμε όλοι εκείνη την ημέρα».

Ερωτηθείσα γιατί έγινε δεκτός ξανά στη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του είπε, «στην πολιτική τα πράγματα δεν είναι ποτέ μόνιμα. Να παράδειγμα ο κ. Σαμαράς έρχεται, φεύγει ..».

Υποβαθμίζοντας τη σεξιστική συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη είπε πως δεν έκανε και κανέναν έγκλημα. «Εντάξει, βρε παιδιά, το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Ζήτησε συγγνώμη, είπε λυπάμαι, δεν το εννοούσα… Ε, εντάξει, δεν έκανε και κανένα έγκλημα».