Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραχώρησε από το Ηράκλειο συνέντευξη Τύπου για την ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λίγες ημέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα, τονίζοντας ότι «δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες στην Κρήτη»

Με αυστηρό τόνο και σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ξεκίνησε την ομιλία του στο Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, αναφερόμενος στην έξαρση φαινομένων οργανωμένης εγκληματικότητας και οπλοκατοχής στο νησί, με αφορμή το τελευταίο συμβάν με το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε με έμφαση ότι το κράτος δεν πρόκειται να επιτρέψει ξανά σε τοπικές μαφίες ή παραβατικά δίκτυα να επιβάλουν τη θέλησή τους, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Το ποτήρι ξεχείλισε. Ήρθαν οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες».

«Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Στην Κρήτη θα εγκατασταθεί μόνιμα το ελληνικό FBI», ανέφερε.

Μέτρα για την οπλοκατοχή

Πρώτο και καθοριστικό μέτρο αποτελεί η μετατροπή της παράνομης κατοχής ή μεταφοράς πυροβόλου όπλου σε κακούργημα, με αυστηρότερες ποινές και περιορισμένες δυνατότητες αναστολής. Η ρύθμιση θα αφορά πλέον όλα τα είδη πυροβόλων όπλων –πιστόλια, περίστροφα και παρόμοια μέσα– και αποσκοπεί στη μείωση της παράνομης διακίνησης και του εμπορίου όπλων.

Παράλληλα, θεσπίζεται κακουργηματική ποινική μεταχείριση για τους υποτροπιάζοντες: όποιος καταδικαστεί δύο φορές μέσα σε διάστημα δέκα ετών για παράβαση του νόμου περί όπλων, θα εκτίει υποχρεωτικά την ποινή του, χωρίς αναστολή.

Ενισχύεται επίσης το καθεστώς των επιβαρυντικών περιστάσεων, καθώς η χρήση όπλου σε συνδυασμό με άλλη παράνομη πράξη θα επιφέρει αυστηρότερες ποινές. Το μέτρο επεκτείνεται πλέον και σε περιπτώσεις ζωοκλοπής και εκβιασμού, πέρα από τα ήδη υφιστάμενα αδικήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόληψη αιματηρών συγκρούσεων. Για πρώτη φορά θα παρέχεται στον εισαγγελέα η δυνατότητα να επιβάλλει προληπτικά μέτρα σε περιπτώσεις γνωστών αντιπαλοτήτων μεταξύ προσώπων ή οικογενειών, ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις και επεισόδια πριν αυτά συμβούν.

Σε ό,τι αφορά τις άδειες οπλοφορίας, προβλέπεται πλήρης επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις άδειες για σκοποβολή, καθώς –όπως ανέφερε ο Υπουργός– στην Κρήτη υπάρχει μεγάλος αριθμός τέτοιων αδειών, γεγονός που απαιτεί συστηματικό έλεγχο των προϋποθέσεων έκδοσης και της ορθής χρήσης τους.

Επιπλέον, καθιερώνεται απαλλαγή ποινής για όσους παραδώσουν εθελοντικά τα όπλα τους, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας παράδοσης οπλισμού που στοχεύει στη μείωση της παράνομης οπλοκατοχής.

Τέλος, παύει κάθε ανοχή στις λεγόμενες “μπαλωθιές”. Η χρήση πυροβόλων όπλων σε κοινωνικές εκδηλώσεις απαγορεύεται ρητά και συνοδεύεται πλέον από σαφείς και αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός, προ ολίγων μηνών ψηφίστηκε ο νόμος 5187/2025, ο οποίος αναδιοργανώνει τη δομή της ΕΛ.ΑΣ. και αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και τη χρήση όπλων. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις:

Αυξάνεται το ελάχιστο όριο ποινών για παράνομη κατοχή ή χρήση όπλων.

Εφαρμόζεται αθροιστική έκτιση ποινών για πράξεις οπλοχρησίας, ώστε να αποφεύγονται ελαφρυντικές συνενώσεις.

Προβλέπεται κάθειρξη για οπλοφορία σε δημόσιους χώρους, όπως σχολεία ή αθλητικές εγκαταστάσεις — μέτρο που σχετίζεται με την ευρύτερη αντιμετώπιση της αθλητικής βίας.

Καθιερώνεται κάθειρξη για κατοχή ή μεταφορά πυρομαχικών και όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους.

Ενισχύονται οι ποινές για παράνομη κατοχή πυροβόλου ή πολεμικού τυφεκίου, με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής ένοπλης δραστηριότητας εκτός νόμιμου πλαισίου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποσκοπούν μόνο στην τιμωρία, αλλά κυρίως στην πρόληψη και αποτροπή φαινομένων που απειλούν την κοινωνική ειρήνη.

Το ελληνικό FBI και η νέα Υποδιεύθυνση στην Κρήτη

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. με τη δημιουργία ενός ενισχυμένου μηχανισμού κατά του οργανωμένου εγκλήματος, που θα λειτουργεί στα πρότυπα διεθνών αστυνομικών υπηρεσιών.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ήδη λειτουργούν τα κεντρικά τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένων Ομάδων, και πλέον η Κρήτη αποκτά δική της αυτόνομη δομή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην αστυνομική παρουσία στο νησί.

Συγκεκριμένα:

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση, με 122 αστυνομικούς στο δυναμικό του.

Δημιουργείται νέο Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, με 100 νέες προσλήψεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Μαρτίου 2026.

Από αυτούς, 20 αστυνομικοί θα αποτελέσουν επιχειρησιακή ομάδα ταχείας δράσης, με αποστολή την εκτέλεση στοχευμένων επιχειρήσεων σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα.

Η νέα Υποδιεύθυνση θα αναλάβει την ανάλυση πληροφοριών, τις ερευνητικές επιχειρήσεις και τη δίωξη οργανωμένων κυκλωμάτων, εστιάζοντας σε αδικήματα όπως ανθρωποκτονίες, οπλοχρησία, ζωοκλοπές, εκβιασμούς και εκρηκτικά περιστατικά.

Συγχωνεύονται τα ΤΑΕ

Όπως έκανε γνωστό, τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ), τα οποία ιδρύθηκαν πριν από 25 χρόνια και σήμερα αριθμούν 240 αστυνομικούς σε έξι τμήματα, συγχωνεύονται με τις ομάδες ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας), δημιουργώντας μια ενιαία, πιο ευέλικτη και επιχειρησιακά ισχυρή δύναμη.

Η νέα αυτή δομή, σύμφωνα με τον υπουργό, θα έχει ενισχυμένο ρόλο στις στοχευμένες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της οπλοκατοχής, των ζωοκλοπών και των εκβιασμών, ενώ θα συνεργάζεται άμεσα με τη νέα Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κρήτης.

Για την άμεση λειτουργία της νέας μονάδας, από την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται στο νησί 50 αποσπασμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι θα ενταχθούν στα ενοποιημένα ΤΑΕ-ΟΠΚΕ, ενισχύοντας το προσωπικό μέχρι την οριστική συγκρότηση της νέας δομής. Παράλληλα, από την 1η Μαρτίου, η δύναμη αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω με 50 νέους αστυνομικούς που θα ενταχθούν μόνιμα στη σύνθεση των επιχειρησιακών ομάδων.

Στόχος της συγχώνευσης, όπως υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι «η δημιουργία μιας ενιαίας, ταχείας και απολύτως συντονισμένης δύναμης, ικανής να παρεμβαίνει άμεσα σε κάθε σημείο της Κρήτης όπου υπάρχουν φαινόμενα παραβατικότητας».

«Η Κρήτη είναι πρότυπο ασφάλειας»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της εγκληματικότητας και της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι το νησί καταγράφει σαφή βελτίωση σε κρίσιμους δείκτες.

Όπως ανέφερε, η εγκληματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μείωση, με το νησί να συμμετέχει μόλις με 2% στο σύνολο των κλοπών και διαρρήξεων της χώρας και με 1% στις ληστείες. Παράλληλα, επεσήμανε πως οι αρχές έχουν επιτύχει 100% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών, στοιχείο που, όπως είπε, «αποδεικνύει τη συστηματική και αποτελεσματική δουλειά της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί». «Έχουμε 100% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει 3 έως 4 ανθρωποκτονίες ετησίως. Οι κλοπές και οι ληστείες είναι σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα».

Αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα, και ειδικότερα στα στοιχεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) για το δεκάμηνο 2024–2025, ο υπουργός σημείωσε πως καταγράφεται μείωση 35% στα θανατηφόρα δυστυχήματα και 41% στους θανόντες, κάνοντας λόγο για «μια μεγάλη και συλλογική προσπάθεια που ήδη φέρνει αποτελέσματα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή υπάρχει αύξηση στην καταγραφή παραβάσεων που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, τονίζοντας ότι «ο έλεγχος παραμένει αυστηρός και η πρόληψη είναι το κλειδί».

Αναφερόμενος στη τουριστική διάσταση της ασφάλειας, επεσήμανε πως η Κρήτη υποδέχεται περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως μέσω αεροδρομίων και χιλιάδες ακόμη μέσω λιμανιών, επισημαίνοντας ότι «η συμπεριφορά του νησιού απέναντι στους επισκέπτες υπήρξε υποδειγματική – δεν καταγράφηκε ούτε μία ληστεία σε τουριστικό χώρο».