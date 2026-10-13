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Στο 25,5% βρίσκεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 13,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 10.4%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1% , η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,3%, η ΕΛΠΙΔΑ 3,8%, η Φωνή Λογικής 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,9% και το ΜέΡΑ25 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,5% και η ΝΙΚΗ στο 0,9%, ενώ η επιλογή «Άλλο» συγκεντρώνει 4,7% , ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 15,7%.

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Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά «Κανένας». Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%.