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Συνάντηση με τον υπαρχηγό γενικής διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), και γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, θα έχει σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει συνάντηση του Σαντάμ Χαφτάρ και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου στις 16.00.

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Ο Σαντάμ Χαφτάρ θεωρείται από πολλούς ως ο πιθανότερος διάδοχος του πατέρα του, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Γεννήθηκε στη Βεγγάζη το 1991 και είναι ο νεότερος από τους αδελφούς του. Τα τελευταία χρόνια ο στρατάρχης Χαφτάρ (82 ετών) θεωρείται πως αναθέτει σταδιακά εξουσίες στους γιους του, και ο Σαντάμ Χαφτάρ εκτιμάται πως είναι στην καλύτερη θέση στην «κούρσα» της διαδοχής του ντε φάκτο ηγέτη της ανατολικής Λιβύης.