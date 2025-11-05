Τα ντεσιμπέλ της έντασης ανέβηκαν εντός της Ολομέλειας με το λουκέτο στα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για «επιτελικό μπάχαλο» έκανε λόγο η αντιπολίτευση με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υπερασπίζεται την «γαλάζια» κυβέρνηση καταλογίζοντας υποκρισία στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

«Οδηγείτε τα ΕΛΤΑ στην ευθανασία. Και αυτό είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο» επεσήμανε ο Παύλος Χρηστίδης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε μάλιστα πως «βλέπω ότι τα ζητήματα που έχω βάλει εγώ όλες αυτές τις ημέρες, είναι ζητήματα που έβαλε ολόκληρη η κοινοβουλευτική σας ομάδα. Η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ έλεγε τι κάνετε πέντε χρόνια τώρα και κλείνει το ένα ταχυδρομείο πίσω από το άλλο».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα «πυρά» του στα κυβερνητικά έδρανα λέγοντας πως «τι είναι χειρότερο να μην υπάρχει σχέδιο και “πάμε και όπου βγει;” ή να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που ευνοεί ιδιωτικά συμφέροντα;».

Η Σία Αναγνωστοπούλου, από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, επεσήμανε πως «δεν γίνεται 10 λεπτά πριν τη συνεδρίαση να μας έρχεται μήνυμα ακύρωσης διότι δημιουργείται η αίσθηση ότι το κοινοβούλιο δεν κάνει τίποτα», κάνοντας λόγο για «εξευτελισμό» και «απαξίωση του κοινοβουλευτικού θεσμού» με αφορμή την χθεσινή αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών για τα ΕΛΤΑ.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο κ. Σκλήκας έκανε λάθος που δεν ενημέρωσε και καλώς παραιτήθηκε»

Στα «βέλη» της αντιπολίτευσης ανέλαβε να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος υποστήριξε πως τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πρέπει να κλείσουν, εφόσον είναι ζημιογόνα, σημειώνοντας πως όποιος λέει ότι δεν χρειάζονται αναδιάρθρωση για να γίνουν ανταγωνιστικά είναι πολιτικός απατεώνας.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη «το θέμα είναι ποια θα παραμείνουν ανοιχτά και υπό ποιες προϋποθέσει. Ο κ. Σκλήκας έκανε λάθος που δεν ενημέρωσε και καλώς παραιτήθηκε. Προκάλεσε δημόσια φασαρία και ζημιά στην κυβέρνηση».

Ο υπουργός Υγείας έβαλε στο στόχαστρο του τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως επί της διακυβέρνησης του έκλεισαν 70 υποκαταστήματα χωρίς να ανοίξει μύτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Βάλατε τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο και τώρα μας κάνετε κριτική; Καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στην συγκυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου το 2013 που κλείνανε περιφερειακά καταστήματα;» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.