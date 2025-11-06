Σε υψηλούς τόνους, και με φόντο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, συνεχίζεται η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων μετά το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Εντός της Ολομέλειας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για ευθύνες, αποφάσεις και πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών.

Το «φυτίλι» της σύγκρουσης άναψε όταν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε στις κατηγορίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος, κατά την παρέμβαση του, επέρριψε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ευθύνη για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και τη συρρίκνωση του δικτύου.

Advertisement

Advertisement

«Το υπερταμείο φέρει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ, στην δική σας θητεία χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ, εμείς βάλαμε πλάτη για να τα υποστηρίξουμε», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας πως «επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 υποκαταστήματα και έγιναν απευθείας αναθέσεις πάνω από 40 εκατ. ευρώ». Ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε την ανάγκη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ «αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές», ενώ επεσήμανε πως οι εναλλακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι ίδιες που είχαν υιοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

«Αυτή ήταν η αριστερή αναδιάρθρωση, εμείς κάνουμε την δεξιά; Φτάνει αυτή η υπερβολή» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και στρέφοντας τα «βέλη» του προς την πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε πως «από τη δική σας πλευρά χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ, οπότε μην κόπτεστε για τον δημόσιο χαρακτήρα τους» και κατέληξε λέγοντας προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ «ουαι ημιν φαρισαίοι, υποκριτές».

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου “Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία”, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ισχυρά «πυρά» Φάμελλου σε Πιερρακάκη

Είχε προηγηθεί η σφοδρή επίθεση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι γνώριζε ήδη από τον Οκτώβριο το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ, ενώ επέρριψε προσωπική ευθύνη στον υπουργό Οικονομικών, λέγοντας πως προσπάθησε υπόγεια να το περάσει. «Είστε απόλυτα εκτεθειμένοι μετά και τις χθεσινές αποκαλύψεις. Ήσασταν πλήρως ενήμεροι από τις αρχές Οκτωβρίου για τα καταστήματα που θα έκλειναν. Οι ευθύνες είναι και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χατζηδάκη και του κ. Πιερακάκη και του κ. Παπαστεργίου. Και μην κρύβεστε άλλο. Γιατί αποτύχατε προσωπικά εσείς; Που πήγανε τα 250 εκατ. που δώσατε με απόφαση σας για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ;» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην παρέμβαση του. «Τα προοδευτικά κόμματα απαιτείται να δώσουν απαντήσεις άμεσα και ενωτικές. Γιατί έχουμε μία επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο» πρόσθεσε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει ρύθμιση για να μείνουν ανοιχτά τα ΕΛΤΑ αλλά και για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. «Εμείς λέμε ναι σε οποιαδήποτε ονομαστική ψηφοφορία αλλά κι εσείς να δεχθείτε να μπει στην ίδια ονομαστική ψηφοφορία έστω και ένα από τα πέντε μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι το πολιτικό σας ανάστημα. Και να σας κάνω και μια άλλη πρόταση. Δέχεστε να μπει στην ίδια ονομαστική ψηφοφορία να μην κλείσουν τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ; Αλλά εδώ δεν τολμήσατε να έρθετε στην Επιτροπή για τα ΕΛΤΑ» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Εκατέρωθεν «βολές»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας, στην πρόκληση του Σωκράτη Φάμελλου, ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει «αν θα ψηφίσει τα μέτρα φοροελάφρυνσης», απορρίπτοντας το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ. Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα βάλει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. «Το πλάνο μας στηρίζει την μεσαία τάξη και στηρίζει την οικονομία. Εσείς θα το ψηφίσατε; Έχουμε μειώσει 88 φόρους και εισφορές τα τελευταία χρόνια» είπε ο αρμόδιος υπουργός.

Ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε, ανταπαντώντας στον Κυριάκο Πιερρακάκη, πως «λέμε ναι σε οποιαδήποτε ονομαστική ψηφοφορία αλλά σας προκαλούμε να βάλετε και το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ». Ο υπουργός Οικονομικών, κλείνοντας την παρέμβαση του, τόνισε προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για ιδέες κοστολογημένες, αλλά όχι, όπως είπε, για ευχολόγια. «Τα γενικά και αόριστα οδήγησαν στις περήφανες διαπραγματεύσεις του 2015» ήταν το αιχμηρό κλείσιμο του Κυριάκου Πιερρακάκη.