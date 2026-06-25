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Ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας στρατηγικό αδιέξοδο και ανακοίνωσε τη συγκέντρωση υπογραφών για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Νίκος Παππάς εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την έλλειψη συγκεκριμένου οδικού χάρτη και την αρνητική δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

Η Ρένα Δούρου εκτίμησε πως η ενότητα στον προοδευτικό χώρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά τις εκλογές, δίνοντας προτεραιότητα στην οργανωτική ανασυγκρότηση.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει ως αυτόνομο κόμμα και να προετοιμαστεί κατάλληλα για κάθε πιθανό πολιτικό σενάριο.

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Έντονο κλίμα επικράτησε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αιχμές και διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών για τη στρατηγική του κόμματος και τη στάση απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Τρύφων Αλεξιάδης άσκησαν σφοδρή κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, απευθυνόμενοι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ φέρονται να του είπαν: «Πήρες τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγες στο 1%», αποδίδοντάς του ευθύνες για τη δημοσκοπική πορεία του κόμματος.

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Ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα συγκεντρώσει υπογραφές προκειμένου να ζητηθεί νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, με στόχο την επανεξέταση της πολιτικής γραμμής του κόμματος.

Πολάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο»

Μετά την αποχώρησή του, ο Παύλος Πολάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή στρατηγική οδηγεί σε αδιέξοδο.

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί σήμερα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και τη μελλοντική πορεία του κόμματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, η μόνη διέξοδος είναι η εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να ξεκαθαρίσει αν έχει υπάρξει επίσημη επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές συνεργασίες.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης», ανέφερε.

Παππάς: «Δεν ακούσαμε κανέναν οδικό χάρτη»

Κριτική στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου άσκησε και ο Νίκος Παππάς, εκφράζοντας προβληματισμό για την πορεία του κόμματος.

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«Δεν ακούσαμε τίποτα για συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ούτε κάποια εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αντίληψη πως «όλα βαίνουν καλώς» δημιουργεί απογοήτευση στα στελέχη και τους ψηφοφόρους.

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι μια συντεταγμένη πολιτική πορεία και όχι προσωπικές πρωτοβουλίες ή παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

Θεοχαρόπουλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα»

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος χαρακτήρισε κατανοητή τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να λειτουργήσει ως αυτόνομο πολιτικό κόμμα και να προετοιμαστεί για κάθε πιθανό πολιτικό σενάριο.

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«Η κριτική στήριξη σημαίνει και στήριξη και κριτική», τόνισε, αναφερόμενος στη σχέση του κόμματος με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Δούρου: «Η ενότητα μπορεί να έρθει μετά τις εκλογές»

Η Ρένα Δούρου εκτίμησε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η προοπτική ενότητας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά τις εκλογές.

Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επικεντρωθεί στην ανασυγκρότησή του και να προετοιμαστεί οργανωτικά και πολιτικά για εκλογική αναμέτρηση.

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«Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνουν υποχρεωτικά και αντιπαράθεση. Μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστές εκλογικές παρουσίες χωρίς συγκρουσιακή λογική», σημείωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση στις αποφάσεις ενισχύει την εσωστρέφεια και αποδυναμώνει τη δυνατότητα του κόμματος να εμφανιστεί με αξιοπρεπείς όρους σε μια εκλογική μάχη.

Νέα φάση εσωκομματικών διεργασιών

Η συνεδρίαση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το βασικό στρατηγικό δίλημμα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ: αν θα συνεχίσει να επενδύει στην προοπτική ευρύτερων συνεργασιών και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου ή αν θα κινηθεί άμεσα ως αυτόνομη πολιτική δύναμη, με ξεκάθαρη εκλογική προετοιμασία.

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Η αποχώρηση του Παύλου Πολάκη και η πρωτοβουλία του για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προμηνύουν συνέχιση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, με τη συζήτηση για την επόμενη μέρα του κόμματος να εισέρχεται σε νέα και πιο κρίσιμη φάση.

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