Σε μεγάλη γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ήθελε να αναφερθεί στο σκάνδαλο Επστάιν αλλά κατέληξε να δείχνει φωτογραφία της… Lady Gaga.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ ο Κυριάκος Βελόπουλος άρχισε να κατηγορήσει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι αποσιωπούν τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επσταϊν και τις αναφορές στην Ελλάδα. Σε εκείνο το σημείο παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story ως υλικό του φακέλου της διαβόητης υπόθεσης.

Advertisement

Advertisement

«Δείτε εδώ, την βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx February 5, 2026