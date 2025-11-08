Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, ξεκίνησαν την δεύτερη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο άρχισαν να ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Θα αντιπολιτεύονται την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλας και όχι μόνο, όπου τρεις και πολλοί περισσότεροι λαλούν (μέσα) και δυό χορεύουν (προς το παρόν απ’έξω). Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» της Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο «παραλαμβάνουν» για σχόλια, αναλύσεις, διαπιστώσεις, τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που της κόβουν ποσοστά. Ελληνική Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής. Και μέσα σε όλα ενδιαφέρον έχουν οι προθέσεις ενός ηγέτημ της Πατριωτικής/Λαϊκής Δεξιάς, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αν προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος, σίγουρα θα προκαλέσει ανακατανομή δυνάμεων, ανοίγοντας και την δική του πόρτα για τη Βουλή

