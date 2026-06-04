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Στην Κρήτη στρέφονται αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, τα βλέμματα όσων παρακολουθούν τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ηράκλειο, σε μία ακόμη δημόσια παρέμβαση με έντονο πολιτικό βάρος, την ώρα που οι πληροφορίες για την ίδρυση νέου κόμματος όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά πυκνώνουν.

Το Ηράκλειο γίνεται αύριο ο επόμενος σταθμός του Αντώνη Σαμαρά σε μία περίοδο που τίποτα γύρω από τις κινήσεις του δεν θεωρείται τυχαίο. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα «Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», δίνοντας συνέχεια σε μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων που, στην πράξη, τον επαναφέρουν μεθοδικά στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης.

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Το ενδιαφέρον, βεβαίως, δεν περιορίζεται στην ομιλία. Εστιάζεται κυρίως στο πολιτικό υπόβαθρο της εμφάνισης. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν εμφανίζεται πλέον ως ένας πρώην πρωθυπουργός που απλώς σχολιάζει την επικαιρότητα. Εμφανίζεται ως πρόσωπο γύρω από το οποίο συγκροτείται ή τουλάχιστον, προετοιμάζεται ένας νέος πόλος στον δεξιό και κεντροδεξιό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται όλο και εντονότερα, η απόφαση για νέο κόμμα θεωρείται ειλημμένη από συνομιλητές του. Το σενάριο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή πολιτική φημολογία, αλλά ως σχέδιο που έχει δουλευτεί: με επαφές, με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, με πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τοπικά και αυτοδιοικητικά δίκτυα που παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Ο ίδιος, πάντως, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τίποτα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να επιλέγει τον χρόνο, όχι να σύρεται από αυτόν. Όσο οι εθνικές εκλογές δεν φαίνονται άμεσα στον ορίζοντα, δεν δείχνει να βιάζεται. Αντιθέτως, αφήνει το πολιτικό κλίμα να ωριμάσει, την κυβέρνηση να μετρά απώλειες στα δεξιά της και τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια υπαρκτή δεξαμενή δυσαρέσκειας.

Η Κρήτη, επομένως, δεν είναι απλώς ένας ακόμη σταθμός. Είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε μια πορεία επιστροφής στο προσκήνιο. Και μάλιστα μετά από παρεμβάσεις που είχαν σαφή πολιτική αιχμή, κυρίως στα εθνικά θέματα. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επανέλθει επανειλημμένα στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, ασκώντας κριτική στη γραμμή των «ήρεμων νερών» και προειδοποιώντας ότι ο κατευνασμός, όπως τον αντιλαμβάνεται ο ίδιος, δεν οδηγεί σε σταθερότητα αλλά σε τετελεσμένα.

Η φράση «ήρεμα νερά» έχει γίνει, για τον Αντώνη Σαμαρά, πολιτικός δείκτης διαφωνίας με τη στρατηγική της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται μόνο για διαφορετική ανάγνωση της εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για βαθύτερη σύγκρουση αντίληψης: από τη μία η κυβερνητική γραμμή που επενδύει στη διαχείριση της έντασης, από την άλλη η σαμαρική κριτική ότι η Άγκυρα δεν καθησυχάζεται αλλά αποθρασύνεται όταν η Αθήνα εμφανίζεται διαρκώς συγκρατημένη.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι τελευταίες δημόσιες παρουσίες του. Η εμφάνισή του στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, όπου βρέθηκαν παρόντα πολλά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, είχε επίσης πολιτική φόρτιση. Όχι επειδή η στιγμή προσφερόταν για πολιτική αντιπαράθεση, κάθε άλλο, αλλά επειδή κάθε δημόσια παρουσία Σαμαρά, ειδικά σε χώρους όπου συναντώνται παλιά και νέα στελέχη της παράταξης, διαβάζεται πλέον μέσα από το πρίσμα των επόμενων κινήσεών του.

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Το ερώτημα που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς είναι τι θα σημάνει ένα νέο κόμμα Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και πολιτικά. Διότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν απευθύνεται σε ένα ασαφές κοινό. Στοχεύει σε ψηφοφόρους με συντηρητικές και πατριωτικές αναφορές, σε πολίτες που θεωρούν ότι η σημερινή ΝΔ έχει μετακινηθεί υπερβολικά προς το Κέντρο, αλλά και σε εκείνους που έχουν ήδη απομακρυνθεί προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης ή βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη της αποχής και της αναποφασιστικότητας.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι ο λόγος για τον οποίο το σενάριο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ελαφρά. Μετρήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί εμφανίζουν ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά να διαθέτει πολιτικό ακροατήριο ικανό να του δώσει προοπτική εισόδου στη Βουλή, έστω με μονοψήφια ποσοστά. Σε ορισμένες αναλύσεις καταγράφεται ένας «σίγουρος» πυρήνας για το όριο εισόδου και μια ευρύτερη δυνητική απήχηση που φτάνει υψηλότερα, πριν καν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση κόμματος.

Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό για τη ΝΔ: ότι το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει όνομα, δεν έχει ψηφοδέλτια στη δημόσια θέα, δεν έχει πρόγραμμα, και όμως μετριέται ήδη ως παράγοντας του πολιτικού παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ακόμη πατήσει το κουμπί, αλλά η συζήτηση για το τι θα συμβεί όταν το κάνει έχει ήδη αρχίσει.

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Η αυριανή ομιλία στην Κρήτη, λοιπόν, θα διαβαστεί πέρα από το περιεχόμενό της. Θα διαβαστεί για τους υπαινιγμούς, για τις αιχμές, για τις αποστάσεις από την κυβέρνηση, για το αν θα στείλει νέο μήνυμα στα εθνικά θέματα, αλλά και για το αν θα πλησιάσει περισσότερο στο σημείο όπου η πολιτική φημολογία θα γίνει επίσημη πρωτοβουλία.

Για την ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς κινείται σαν να χτίζει χώρο πριν ανακοινώσει σχήμα. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να κρατά σε εγρήγορση τη Νέα Δημοκρατία. Διότι ένα νέο κόμμα στα δεξιά της δεν θα ήταν απλώς μία ακόμη προσθήκη στον κατακερματισμένο πολιτικό χάρτη. Θα ήταν μια ευθεία αμφισβήτηση της σημερινής φυσιογνωμίας της παράταξης από έναν πρώην πρόεδρό της και πρώην πρωθυπουργό.

Και αύριο, από την Κρήτη, αυτό το μέτρημα μπαίνει σε νέα φάση.

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