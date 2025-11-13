Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζοντας πως με την αγροτική πολιτική της έχει προκαλέσει την «τέλεια καταιγίδα» και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην Ολομέλεια στην συζήτηση κύρωσης της ΠΝΠ για τα έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, υποστήριξε πως ο αγροτικός κόσμος έχει καταλάβει πως «δεν πάει άλλο» με την κυβέρνηση της ΝΔ – «μια κυβέρνηση και επικίνδυνη και διεφθαρμένη», όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις λέγοντας πως είναι δικαιολογημένες. «Οι γεωργοί, οι μελισσοκόμοι, οι αλιείς, οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή πορείας και για αυτό ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις αυτές και έχουν αιτήματα που ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα αλλά και στις δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

«Επιλογή Μητσοτάκη όλα τα στελέχη»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην «γαλάζια» κυβέρνηση και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο τα όσα διαδραματίζονται στην εξεταστική επιτροπή. «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε για τα πρόσωπα που καλούνται στην εξεταστική επιτροπή πως «όλα τα στελέχη αυτά της πρώτης γραμμής, υπουργοί και πρόεδροι, ήταν επιλογή του κ. Μητσοτάκη και τώρα δηλώνουν αθώοι και με απύθμενο θράσος σε απευθείας μετάδοση καρφώνει ο ένας τον άλλον».

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την «γαλάζια» κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας πως κλάπηκε 1 δις ευρώ από τίμιους αγρότες για τους «φραπέδες» και τους χασάπηδες. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τους αγρότες ως λάφυρο ενός κομματικού μηχανισμού. Εξαπατήσατε τους αγρότες για να εκλεγείτε το 2019 και μετά βάλατε πλάτη στην κλοπή των επιδοτήσεών τους» είπες προς τα κυβερνητικά έδρανα, σχολιάζοντας πως η κυβέρνηση προχωράει μόνον τα ρουσφέτια των ημετέρων, φτάνοντας έτσι στα σκάνδαλα, από τα βιολογικά: κτηνοτροφία, γεωργία, μελισσοκομία, μέχρι το μεγαλύτερο για την ώρα, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στην στην εξάπλωση και την διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία – όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στην χώρα μας με πάνω από 400.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ότι για αυτή την εικόνα είναι απολύτως υπεύθυνη η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΝΔ. «Είστε υπεύθυνοι γιατί επί ένα χρόνο δεν πήρατε τα κατάλληλα μέτρα για να μην συμβεί το μοιραίο. Είστε πέραν των άλλων και αναποτελεσματικοί και διαχειριστικά ανίκανοι» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.