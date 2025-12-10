Βάζοντας στο κάδρο, με μηνύματα, έμμεσες αιχμές αλλά όχι με ονομαστικές αναφορές, τις ηγεσίες Ανδρουλάκη και Χαρίτση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα με φόντο όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός στην παρουσίαση της «Ιθάκης», εμφανίστηκε στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος, από την συνεδρίαση της οποίας έλειπε, δικαιολογήμενα όπως ανέφεραν κομματικές πηγές, ο Παύλος Πολάκης.

«Η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση» είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος. «Πήραμε την τολμηρή πρωτοβουλία και μιλήσαμε για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγες μόνο ημέρες μετά τα όσα καταλόγισε ο Αλέξης Τσιπρας στις ηγεσίες των κομμάτων της κεντροαριστεράς από την σκηνή του Παλλάς, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε πως «έτσι βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”, το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο κάδρο τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την Νέα Αριστερά λέγοντας πως «για αυτό και έχουμε κριτικάρει ανοιχτά και δημοκρατικά τα προοδευτικά κόμματα που κινούνται με μικροκομματικές σκοπιμότητες. Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της». Και πρόσθεσε πως «ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή. Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο» κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα, εξεπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ενόψει της έναρξης της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. «Ο προϋπολογισμός του 2026 δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση επιμένει στην άδικη και επικίνδυνη πολιτική της που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς και περισσότερους και φτωχότερους» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως «οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν αδικαιολόγητα πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Πληρώνουν την ακρίβεια Μητσοτάκη, Πληρώνουν τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη. Πληρώνουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια».