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Πρεμιέρα – επί της ουσίας – έκανε σήμερα η αναθεωρητική διαδικασία με τη διακομματική επιτροπή να θέτει στο επίκεντρο τις διατάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την ελευθερία του Τύπου την ώρα που το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και επίσημα την πρόταση του για συνταγματική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας.

«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον Ψηφιακό Συνταγματισμό θεσπίζοντας στο Σύνταγμα της την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο εισηγητής της «γαλάζιας» πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος επεσήμανε την ίδια στιγμή την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των σύγχρονων Μέσων Ενημέρωσης.

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Η ΝΔ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 στο οποίο θα ορίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Παράλληλα, προτείνει την αναθεώρηση των άρθρων 14 και 15 για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ζήτησε να υπάρξει προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πρόταση αφορά στο κομμάτι της πρόληψης – όχι της καταστολής – την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη το κράτος για τη χάραξη πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, τοποθετήθηκε και η Βουλευτής Δυτικού Τομέα του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, θέτοντας στο επίκεντρο της παρέμβασής της τη συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προστασία τους από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως ρητή υποχρέωση του Κράτους.

Η κα. Γιαννακοπούλου υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν υποχωρεί και τόνισε ότι οι αυστηρότερες ποινές του κοινού νόμου, από μόνες τους, δεν ανέκοψαν το πρόβλημα: «Το 2025 καταγράφηκαν 19 γυναικοκτονίες, ενώ οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας σχεδόν πενταπλασιάστηκαν μέσα σε μια πενταετία —από λίγο πάνω από 4.000 το 2020 σε σχεδόν 23.000 το 2025—, με πιο πρόσφατο θύμα μια 39χρονη μητέρα στην Καλαμάτα.»

Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως «αλυσίδα δικαιωμάτων», η Βουλευτής ανέλυσε τις επιμέρους αλλαγές: Στο άρθρο 5, τη ρητή προσθήκη του «φύλου» στους λόγους μη διάκρισης και την κατοχύρωση της αναπαραγωγικής ελευθερίας και της γενετικής ταυτότητας του προσώπου, τη ρητή πρόβλεψη ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, σε εναρμόνιση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη νέα διάταξη για την αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας και το νέο άρθρο 5Β για την προστασία από την ψηφιακή βία-εκδικητικά βίντεο, deepfakes, τη ψηφιακή παρακολούθηση και τη διασφάλιση ισότιμης ψηφιακής πρόσβασης.

Απαντώντας στην ένσταση ότι τέτοια ζητήματα ανήκουν στον κοινό ποινικό νόμο, η Βουλευτής ανέφερε: «Δεν ανάγουμε την ποινική πολιτική σε συνταγματική ύλη. Κατοχυρώνουμε τη ζωή και την ισότητα και θέτουμε ένα μόνιμο μέτρο λογοδοσίας, ώστε μια καταγγελία να μην καταλήγει σε μνημόσυνο. Ο κοινός νόμος αλλάζει με την κάθε πλειοψηφία, το Σύνταγμα τη δεσμεύει.»

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Κλείνοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε όλες τις πτέρυγες να συναινέσουν στην εγγραφή της ισότητας και της προστασίας της ζωής των γυναικών στον θεμελιώδη νόμο, με την επισήμανση ότι η μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί στην αναθεωρητική Βουλή, αφού πρώτα τοποθετηθεί ο λαός, αναφέροντας : «‘Ηρθαμε με συγκεκριμένο κείμενο, και σας καλούμε, πέρα από παρατάξεις, να γράψουμε την ισότητα και την προστασία της ζωής των γυναικών στον θεμελιώδη καταστατικό μας νόμο. Αυτό το καταθέτω ως γυναίκα Βουλευτής, αλλά πρωτίστως, ως μητέρα τριών κοριτσιών.

Για όλα τα κορίτσια, για όλες τις γυναίκες!»

Με μια εκτενή αναφορά στη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα ξεκίνησε την παρέμβασή του στην Επιτροπή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «σκοτώνονται άνθρωποι εξαιτίας του φύλου τους και δεν μπορούμε απλά να το παρατηρούμε. Χρειάζονται πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες, όχι μόνο νομικές αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο. Άμεσα πρέπει να κινητοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για να παρέμβουμε και να ανατρέψουμε μια αδιανόητη κατάσταση που τείνει να γίνει καθεστώς».

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Η Νίκη, από την δική της πλευρά, ζήτησε την κατοχύρωση της «αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού».

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης η συζήτηση της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

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