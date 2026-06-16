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Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Δράμα η γυναικοκτονία 45χρονης αστυνομικού, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 50χρονος άνδρας έδωσε στη συνέχεια τέλος στη ζωή του.

Νέες μαρτυρίες από συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας φωτίζουν πτυχές της δύσκολης κατάστασης που φέρεται να βίωνε το τελευταίο διάστημα. Θείος της 45χρονης υποστήριξε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού και ότι η ανιψιά του είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε χωρισμό.

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«Πριν από δύο εβδομάδες την είχε απειλήσει με πιστόλι ενώ κοιμόταν. Τότε έφυγε από το σπίτι και πήγε στην αδελφή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα βρισκόταν αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντασης.

«Ενώ κοιμόταν, την κάρφωσε. Όλες οι γυναίκες που έχουν προβλήματα με τους άνδρες, να τους καταγγέλλουν» τόνισε ο θείος της 45χρονης.

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ η 45χρονη φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε οικείους της τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και την πρόθεσή της να δώσει οριστικό τέλος στον γάμο της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 16 και 20 ετών, και υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία. Συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό και αξιόλογο άνθρωπο, που ήταν αφοσιωμένος τόσο στην οικογένειά του όσο και στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Ιδιαίτερα τραγικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος γιος της οικογένειας βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού και ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης, ενώ συγγενείς και φίλοι προσπαθούν να στηρίξουν τα δύο παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

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Η ιατροδικαστική απόφαση

Όπως έδειξε η ιατροδικστική έκθεση, με επτά μαχαιριές σκότωσε την 45χρονη ο 50χρονος σύντροφός της.

Συγκεκριμένα, το ένα από τα επτά τραύματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα έξι τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς, ενώ δεν προέκυψαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο άγριο έγκλημα είχε λεπίδα μεγαλύτερη από 10 εκατοστά, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι προηγήθηκε πάλη.

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Παράλληλα, έχουν δοθεί εντολές για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στη σορό του θύματος όσο και σε εκείνη του δράστη. Ο δράστης, ο οποίος μετά την πράξη του έδωσε τέλος στη ζωή του, έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο.

Επιπλέον, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκαν ορισμένα ηρεμιστικά χάπια.

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