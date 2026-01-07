Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ… pic.twitter.com/zXlkanLAq3

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.»

Με μία δήλωση – ανάρτηση σε βίντεο στο «X», ο Νικόλας Φαραντούρης απαντά λακωνικά στην σύσταση που του απευθύνει δημοσίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, καλώντας τον να παραδώσει την έδρα του στην ευρωβουλή και να παραιτηθεί, αφού το κόμμα τον διέγραψε προ της διαφαινόμενης σύμπλευσής του με την Μαρία Καρυστιανού:

Φαραντούρης: «Όχι» στον ΣΥΡΙΖΑ – «Η έδρα μου ανήκει σε όσους με ψήφισαν» δηλώνει μετά την διαγραφή του λόγω Καρυστιανού

— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026