Με φόντο τη συζήτηση για την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2026, επιμένοντας ότι «το προσωπικό προηγείται» έναντι των υποδομών. Την ίδια ώρα, άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης για την πολιτική κίνηση που προαναγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού, ενώ έβαλε στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας ευθέως το αφήγημα «rebranding».

«Το προσωπικό προηγείται»: 5.000 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ

Advertisement

Advertisement

Η κεντρική είδηση της παρέμβασής του στην ΕΡΤ, ήταν η δέσμευση για 5.000 μόνιμες προσλήψεις. Ο υπουργός ανέφερε ότι στο πεδίο των προτεραιοτήτων «αν έπρεπε να επιλέξουμε… το προσωπικό προηγείται», περιγράφοντας την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού ως κομβικό βήμα για τη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται και ότι, όταν «τρέχουν» οι προκηρύξεις, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και στην αξιοποίηση πόρων (με ειδική μνεία σε χρηματοδοτικά εργαλεία) λέγοντας πως στόχος είναι να παραδοθούν τα έργα χωρίς απώλεια πόρων.

Έκκληση για εμβολιασμό: «Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο»

Ο Γεωργιάδης επέμεινε και σε υγειονομικό μήνυμα, περιγράφοντας τη φετινή γρίπη ως «ισχυρό κύμα» και μεταφέροντας την εκτίμηση ειδικών για δεύτερο κύμα μέσα στον Φεβρουάριο. Κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν άμεσα, τονίζοντας ότι τα εμβόλια είναι διαθέσιμα και δωρεάν.

Καρυστιανού: από τα Τέμπη… στο πρόγραμμα

Advertisement

Στο πιο πολιτικό σκέλος της τοποθέτησής του, ο υπουργός σχολίασε το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως «είχαμε καταλάβει» ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το βασικό του επιχείρημα, ωστόσο, δεν ήταν το “αν” αλλά το “με τι”. Δηλαδη υποστήριξε ότι οι πολιτικές θέσεις «δεν θα μπορεί να είναι μόνο τα Τέμπη» και έθεσε μια σειρά από ερωτήματα ειδικά για την υγεία, ζητώντας απαντήσεις για την ψηφιοποίηση, τον ιατρικό φάκελο και εφαρμογές όπως το myHealth app. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη συμβολική/καταγγελτική ατζέντα σε ένα τεστ κυβερνησιμότητας. «Τι θα κάνετε στην πράξη;».

Παράλληλα, έδωσε το δικό του πλαίσιο για τα «μετεωρικά κόμματα», λέγοντας ότι έχει δει «όλο τον κύκλο» τους και πως η ΝΔ, σε αντίθεση, έχει «βαθιές ρίζες».

Advertisement

Τσίπρας: «Σαν να είναι ο Τσίπρας του 2015»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γεωργιάδης είπε ότι άκουσε την ομιλία του και κατέληξε στο συμπέρασμα πως «είναι σαν να είναι… του 2015», απορρίπτοντας το αφήγημα «rebranding» και προεξοφλώντας ότι, με αυτόν τον λόγο, δεν θα πετύχει τα “μεγάλα νούμερα” που μπορεί να επιδιώκει.

«Θα μπω φρένο στον παραλογισμό»: το πολιτικό “στίγμα” του υπουργού

Advertisement

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αυτοπεριγραφή του ρόλου του. Εμφανίστηκε ως πολιτικός που προτάσσει τη “γραμμή” της παράταξης έναντι της προσωπικής δημοφιλίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν τον απασχολεί αν «λερωθεί λίγο το προφίλ» του όταν θεωρεί ότι πρέπει να μπει «φρένο στον παραλογισμό». Στο ίδιο μοτίβο, παρέπεμψε σε προηγούμενες δημόσιες αντιπαραθέσεις (με αναφορές σε θεωρίες που κυκλοφόρησαν στον δημόσιο διάλογο), υποστηρίζοντας ότι είχε επίγνωση του πολιτικού κόστους.