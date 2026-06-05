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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε εικόνες από την περιοδεία του σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης των υποδομών.

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του βρέθηκε και στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής.

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Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και… pic.twitter.com/vHKZfQvJI6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2026

«Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι έκανα συνολικά χθες στη δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και άστε τους να φωνάζουν» έγραψε.