Τη δημοσίευση της στιχομυθίας του Στέφανου Κασσελάκη με την Θεοδώρα Τζάκρη σχολίασε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η @Theodora_Tzakri αντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras “κατόρθωσε” να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο instagram….αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά….», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης και καταλήγοντας άφησε αιχμές για τη Θεοδώρα Τζάκρη αναφέροντας: «Επί της ουσίας έχει δίκιο ο Στέφανος η κυρία αυτή μόνον διχάζει εδώ και πολλά χρόνια».

Η @Theodora_Tzakri αντιπρόεδρος του κόμματος @skasselakis βουλευτής 18 χρόνια τουλάχιστον και πρώην υφυπουργός στις Κυβερνήσεις @GPapandreou και @atsipras «κατόρθωσε» να ανεβάσει, εκ λάθους προφανώς, μία ιδιωτική της συνομιλία, με τον Πρόεδρο του Κόμματος της στο… pic.twitter.com/ZE6yD5Gs42 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2025