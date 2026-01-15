Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε σε γεύμα εργασίας με τον Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στιβ Μίραν, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε το κλίμα ήταν εποικοδομητικό, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητήθηκαν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η ανάκαμψη της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Μίραν, που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, επεσήμανε τις θετικές ενδείξεις για την οικονομική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα οικονομίας και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως ανέφεραν πηγές στην κυβέρνηση.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συνάντηση:

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στιβ Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μίραν προσέφερε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες».

It was a true honor to join @PrimeMinisterGR and Federal Reserve Governor @SteveMiran in Athens and discuss Greece’s impressive economic recovery. During his visit to Greece this week, Dr. Miran has offered valuable insights into U.S. monetary policy, enriching 🇺🇸 🇬🇷dialogue on… pic.twitter.com/qIr64GFGj3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 15, 2026