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Η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει στο ιατρείο της εξοπλισμό βιοσυντονισμού, είπε την Τετάρτη η συνεργάτης της Μαρία Γρατσία, προσθέτοντας πως «πληροί όλες τις προϋποθέσεις».

Όπως σημείωσε, η κ. Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια. Η κ. Γρατσία έκανε λόγο για πολιτική στόχευση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση, επικαλούμενος στοιχεία από το Medwatch.

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«Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το medwatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς» πρόσθεσε.