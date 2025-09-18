Δύσκολα θα μπορούσε να μην ερωτηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, μια εξέλιξη που δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που το περίμεναν.

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλοντας να δείξει πόσο… αιφνιδιάστηκε από την προσχώρηση Ανδρουλάκη στη ΝΔ, τόνισε στη συνέντευξή που παραχώρησε νωρίτερα στον REAL FM:

Advertisement

Advertisement

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν παρέλειψε να βάλει στο στόχαστρο και τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας με νόημα ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal’’».

Για μένα, συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, «η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».

Αν. Λοβέρδος: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κριθεί επανειλημμένως από τους πολίτες

Χθες, ο Ανδρέας Λοβέρδος, καλεσμένος στο ΣΚΑΙ, έδωσε τη δική του απάντηση για την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία ασκώντας έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες και δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση».

«Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός λέγοντας ότι «η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα».

«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος τονίζοντας ότι «το να υπηρετείς τη σταθερότητα της χώρας είναι πρόκληση κυρίαρχη για μένα».