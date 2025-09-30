Τη δική της απάντηση δίνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφορικά με τον θόρυβο που έχει προκαλέσει -όχι άδικα- η δήλωση Πόθεν Εσχες για το οικονομικό έτος 2023 με τα πενιχρά εισοδήματα.

«Τα 3.000 ευρώ για τα οποία λένε, είναι τα έσοδα, το κέρδος. Όταν αφαιρέσεις τα έσοδά σου, σού μένουν 3.000 ευρώ. Ή δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σού μένει, άρα 22.000 ευρώ είναι τα έσοδά μου», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στον ΣΚΑΪ, ενώ παρέθεσε και τη φορολογική της δήλωση.

Advertisement

Advertisement

«Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές, ήταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν υπήρχε ενοίκιο, δεν υπήρχαν έξοδα άλλα», πρόσθεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Για fake news ή εσκεμμένες ανακρίβειες με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης έκανε λόγο χθες (29/9) με ανάρτησή της στα social media.

«Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου. Οπότε δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλά κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS», ανέφερε μεταξύ άλλων.