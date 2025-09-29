Περιορισμένα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία δήλωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην αρχική δήλωση πόθεν έσχες που κατέθεσε για πρώτη φορά για το 2024 (οικονομικό έτος 2023) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, που έγινε υπόχρεη δήλωσης πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024 ως ευρωβουλευτής, εμφανίζεται για το 2023 να έχει εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Advertisement

Advertisement

Για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών

Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κυβικών μέτρων, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.

Η κυρία Λατινοπούλου, με βάση το πόθεν έσχες της, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώ δεν έχει μετοχές, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή και δανειακές υποχρεώσεις.