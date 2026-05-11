Εκατομμυριούχοι με επενδυτικά κεφάλαια, «σιγουράντζες» με αποταμιεύσεις αλλά και αγοραπωλησίες εκατομμυρίων ευρώ αποτυπώνει η «ακτινογραφία» των πόθεν έσχες για το 2024 των «300» της Βουλής που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Για ακόμη μια χρονιά έρχονται στο φως εντυπωσιακά εισοδήματα, καταθέσεις και επενδύσεις.

Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκποίησε ομόλογα αξίας 500.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του Μαρέβα πούλησε ακίνητο 520 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 724.216 λιρών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε το 2024 μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο έναντι τιμήματος 120.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε πως εκποίησε το 2024 δύο μονοκατοικίες σε Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και βοσκότοπο στη Χαλκιδική, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός αγόρασε δυο ΙΧ, το ένα μεταχειρισμένο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέκτησε το 2024 με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ενώ κληρονόμησε το 25% οικόπεδου 855 τ.μ. στο Αθαμάνιο Άρτας. Ο Στέφανος Κασσελάκης από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εισέπραξε συνολικά 3.875.045 δολάρια, δήλωσε εισόδημα 122.430 δολαρίων από ακίνητα στην αλλοδαπή, ωστόσο, εξακολουθεί να έχει υψηλές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.581.000 εκατ. δολαρίων. Ο σύζυγός του Τάιλερ Μάκμπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, με τίμημα 1.826.416 ευρώ.

Αγοραπωλησίες και επενδύσεις

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης επένδυσε, όπως φάινεται, κομμάτι της υψηλότατης αμοιβής των 18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τις ΗΠΑ για την υπόθεση Novartis καθώς ίδρυσε την εταιρεία «MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή προκαλούν… ζαλάδα οι καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ που διατηρεί σε Ελλάδα και Ελβετία. Είναι ενδεικτικό πως έχει 5.130.000 δολάρια και 1.000.000 ευρώ σε τράπεζα της Ελβετίας, ενώ τα εισοδήματά του, ξεπερνούν τις 650.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου εκποίησε το 2024 διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα, αλλά και θέση στάθμευσης, έναντι συνολικώς 1,2 εκατ. Ευρώ. Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισέπραξε 900.000 ευρώ για πώληση οικοπέδου στη Βούλα, ενώ ο ίδιος αγόρασε διαμέρισμα ενός εκατομμύριου ευρώ στην Αθήνα. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως απέκτησε μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο διαμερίσματα στην Σαντορίνη από αποδοχή κληρονομιάς ενώ ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας πούλησε ακίνητα στην Πάρο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ. Αντί τιμήματος 280.000 ευρώ πούλησε ο Γιάννης Οικονόμου διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο, ενώ η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αγόρασε μαζί με τον σύντροφό της οικόπεδο έναντι 300.000 ευρώ στο Πικέρμι.