Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης (27/01). «Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κάποιους κακοποιούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι «κρύβεται» από τη Βουλή, την κοινωνία αλλά και τα διεθνή φόρα.

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Προσπαθεί να αποφύγει την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κόσμος έχει δει ποιοι παίρνουν αστρονομικά ποσά, ενώ οι φτωχοί αγρότες πεινάνε», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιμένοντας πως οι πολίτες «αδημονούν για τις εκλογές» και πως η κυβέρνηση «παρατείνει αφύσικα τη θητεία της».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είναι «άφαντος από τη Βουλή όλο τον Ιανουάριο» και αντί να δώσει απαντήσεις, «πηγαίνει στα Καλάβρυτα και κάνει σκι». Αναφερόμενη στη μη παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σημείωσε πως «δεν υπήρξε ακυρωμένη πτήση, απλώς κρύφτηκε». Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αποφύγει τη θεσμική λογοδοσία, επιδιώκοντας να «κλείσει την Εξεταστική και να τη μετατρέψει σε επιτροπή-παρωδία, την ώρα που κοροϊδεύει τους αγρότες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέλαβε ότι η αντιπολίτευση έχει χρέος να δράσει. «Δεν μπορεί η χώρα να είναι ακυβέρνητη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα “βρέξει” εκλογές. Η αντιπολίτευση πρέπει να επιταχύνει τις εξελίξεις. Θα κάνουμε προτάσεις, θα ανακοινώσουμε πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες», ανέφερε, προαναγγέλλοντας κινήσεις που, κατά την ίδια, θα οδηγήσουν σε πολιτική αποσυμπίεση.

Τι είπε για Μαρία Καρυστιανού και Τσίπρα

Ερωτηθείσα για τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό συγκρότηση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν δηκτική: «Ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Αν κάνει κόμμα, ας βγει να πει τι έκανε στο Μάτι, για το δημοψήφισμα και την παράδοση της εντολής. Εμάς δεν μας επηρεάζει κανείς. Δεν φοβόμαστε ούτε το κόμμα Καρυστιανού, ούτε κανένα άλλο. Η κυβέρνηση τζογάρει πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να μετατοπίσει τη συζήτηση. Πρόκειται για λυσσαλέα απόπειρα αποπροσανατολισμού».