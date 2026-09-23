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Την πεποίθηση της ότι οι ήδη καλές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερες μέσα από τη ναυτιλία εξέφρασε η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

Μετά τη συνάντηση της με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, η πρέσβης του Ισραήλ υπογράμμισε ότι o συνδυασμός δυνατοτήτων των δύο χώρων μπορεί να ανοίξει δρόμους και στη ναυτιλία.

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Με μήνυμα της στα social media, η πρέσβειρα τόνισε πως η γερή γέφυρα που έχει χτιστεί ανάμεσα στις δύο χώρες μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο μέσα από τη συνεργασία στη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την Πνινάτ Γιανάι, η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη που μπορεί να ενώσει τις δυνάμεις της με το Ισραήλ, το οποίο αποτελεί κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Ανέφερε πως συζήτησαν ακόμη «για το έργο IMEC και τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών διαδρομών και ενός σημαντικού θαλάσσιου διαδρόμου που θα συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών εξελίξεων».

Η πρέσβειρα επισήμανε ότι η συνάντησή με τον Βασίλη Κικίλια έκλεισε με σημαντικές ιδέες για την προώθηση της ασφάλειας, της καινοτομίας και της θαλάσσιας συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών.