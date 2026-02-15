Στην σημερινή κυριακάτικη επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ αναφέρεται στα συν και πλην της συνάντησης στην Άγκυρα. τις ανυποχώρητες ανθελληνικές θέσεις Ερντογάν, τις σωστές επισημάνσεις Μητσοτάκη ο οποίος μίλησε και για το casus belli, αλλά προκαλώντας αρνητική έκπληξη για την τιμητική αναφορά του στον Κεμάλ Ατατούρκ.

