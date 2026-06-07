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Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ. Αν υπάρχει μία λέξη που θα βαραίνει μέχρι τις κάλπες, αυτή είναι η τσέπη. Ο πολίτης δεν ψηφίζει μόνο με βάση τις εξαγγελίες, τα μεγάλα σχέδια ή τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ψηφίζει με βάση το αν μπορεί να γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ, να πληρώσει το ενοίκιο, να βάλει βενζίνη, να πάει λίγες μέρες διακοπές.

Η ακρίβεια δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι καθημερινός λογαριασμός. Και όταν η τσέπη αδειάζει, η κοινωνία ζητά απαντήσεις, όχι δικαιολογίες.

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Ναι, υπάρχει εισαγόμενος πληθωρισμός. Ναι, υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί. Όμως υπάρχουν και καρτέλ, υπερκέρδη, στρεβλώσεις στην αγορά.

Ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση. Είναι η άδεια τσέπη. Εκεί θα κριθούν όλα.