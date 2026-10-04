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Κύριε Πρωθυπουργέ, σωστά λέτε ότι εσείς επιλέγετε και κρίνετε τους υπουργούς σας. Συνεπώς, συστήστε σε ορισμένους μεγαλύτερη προσοχή όταν μιλούν για την ακρίβεια. Τα 40 ευρώ τον μήνα που επικαλείται ο κ. Θεοδωρικάκος είναι λιγότερα από 1,5 ευρώ ημερησίως. Τι αγοράζει σήμερα ο πολίτης με αυτά;

Μην παίζουμε με τους αριθμούς. Η ενέργεια απειλεί να κάνει τον χειμώνα βαρύτερο για την τσέπη. Χρειάζονται σταθερά μέτρα, όχι αποσπασματικά επιδόματα και vouchers.

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Και κάτι ακόμη: κοιτάξτε προσωπικά τον εξωδικαστικό. Όποιος ρύθμισε τα χρέη του στο Δημόσιο πρέπει να μπορεί να ξανασταθεί επιχειρηματικά. Οι τράπεζες δεν γίνεται να του κλείνουν αυτομάτως την πόρτα.

Καλή Κυριακή, κύριε Πρωθυπουργέ.