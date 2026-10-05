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Το κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής υποψηφίων, ενώ το πρόγραμμά του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Δικαιοσύνη και την οικονομική ανάπτυξη.

Καρυστιανού προτείνει την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος με αναδρομική ισχύ και τη δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου για τον έλεγχο των πολιτικών.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών με τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα, επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

Η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε πολιτικά μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της σχετικά με τη χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού.

Η ίδια δήλωσε ότι το κόμμα της δεν εντάσσεται στις παραδοσιακές ιδεολογικές κατηγορίες, συνδυάζοντας στοιχεία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και της οικονομίας.

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Την εκτίμηση ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα μπορούσε να διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι τα ψηφοδέλτια βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ήδη υποψηφιότητες που έχουν συμφωνηθεί και πως η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται.

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«Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι», ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας για τον εκλογικό στόχο του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί επιδίωξή τους, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις προτάσεις τους.

«*Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή».

Τι είπε για τις πιθανές συνεργασίες

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα, η ίδια έκανε λόγο για την ανάγκη «πλήρους ελέγχου», ενώ αναφέρθηκε ονομαστικά στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, τον Αλέξη Τσίπρα και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε».

«Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες»

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε και σχετικά με το ιδεολογικό στίγμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα δεν εντάσσεται αποκλειστικά σε μία από τις παραδοσιακές πολιτικές κατηγορίες.

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«Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα για τις ιδεολογίες, Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική, στηρίζουμε το επιχειρείν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε ένα κράμα από αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά».

«Το οικονομικό μας πρόγραμμα είναι πολύ δυνατό»

Αναφερόμενη στις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος του κόμματός της, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη Δικαιοσύνη, αλλά και στην οικονομία.

«Η Δικαιοσύνη, σίγουρα, γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και την οικογένεια, για να μπορεί να βγάλει τον μήνα. Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα».

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Για τις προτάσεις της σχετικά με τη Δικαιοσύνη και ειδικότερα το άρθρο 86 του Συντάγματος, που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών, ανέφερε:

«Το άρθρο 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, γιατί είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ η κατάργησή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το λέει κανένας. Άρα, στην ουσία, τι θέλουμε; Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ, για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για το ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει δικαστική. Μιλάμε για την κατάργηση του ακαταδίωκτου και μιλάμε για τη δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη ότι, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορεί να έχει πιθανότητα δικαίωσης».

Για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε για το εάν αισθάνεται δικαίωση από την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

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«Όχι, είναι ένα όνομα που επιλέγει από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς για ένα αδίκημα. Και αυτό; Της παράβασης καθήκοντος. Τι έχει κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος με εντολή του πρωθυπουργού; Έκανε ευθεία παρέμβαση στον τόπο, στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία. Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ’ όλα, ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει και θα πει “τώρα κάνω εγώ κουμάντο”; Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα, για το οποίο έχω κάνει μήνυση στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς, το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία. Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία, είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό».

«Έγινε έλεγχος στο ιατρείο μου»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε ακόμη στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε περίπτωση πολιτικής στοχοποίησης.

Αρχικά, πάντως, τάχθηκε υπέρ της διενέργειας ελέγχων και της καταγραφής των στοιχείων που αφορούν τα ιατρεία και τις υπηρεσίες υγείας.

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«Εδώ έχουμε μια στοχοποίηση άδικη. Να έχω κάνει κάτι; Ναι, βεβαίως, δεν το συζητώ. Ένας που θέλει να μπει στην πολιτική δεν θα πρέπει να φαίνεται, θα πρέπει να είναι και ένας καθαρός άνθρωπος. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Όπως συμφωνώ και με τους ελέγχους να γίνονται. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που έχουμε πει για τη χαρτογράφηση υγείας, όπου όλα θα είναι καταγεγραμμένα και ανά πάσα στιγμή το υπουργείο θα ξέρει ποια ιατρεία έχω, τι κάνουν κτλ. Αυτό δε θα βοηθήσει στο να ξέρουν ότι σε κάποιες περιοχές λείπουν κάποιες ειδικότητες».

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Στη συνέχεια περιέγραψε τον έλεγχο που, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της και αναφέρθηκε στον βιοσυντονισμό.

«Έγινε έλεγχος στο ιατρείο μου την Τετάρτη. Είδαν τα μηχανήματα, τους έστειλα τα χαρτιά που ήθελαν. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το βιοσυντονισμό. Μπορεί να το έχει οποιοσδήποτε. Και εσείς στο σπίτι σας μπορείτε να πάρετε μηχάνημα βιοσυντονισμού. Δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε, όχι», είπε και συνέχισε: «100% στοχοποιήθηκα πολιτικά από τον κ. Γεωργιάδη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αισθάνομαι ότι στοχοποιήθηκα και από την κυρία Παγώνη, που έχει μια θεσμική θέση».

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