Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, κατέθεσε σήμερα συμπληρωματική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις αποκαλύψεις που αφορούν το ακίνητο στο Ηράκλειο, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε στην εταιρεία “Κορόμηλο”, με επιταγή ύψους 580.000 ευρώ που εκδόθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή Αναφορά προς την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Advertisement

Advertisement

Τον συνόδευαν ο Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου και νομικός Μανώλης Καπνισάκης, καθώς και η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου και επίσης νομικός, Λυδία Βενέρη,

Μετά την έξοδό του από το κτήριο της Οικονομικής Εισαγγελίας στην ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, έκανε την εξής δήλωση:

«Λευτέρης Αυγενάκης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Πόθεν Έσχες, Κορόμηλο.

Κατέθεσα συμπληρωματική Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα Αναφορά στο ΣΔΟΕ, όπως επίσης και στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Τέρμα πια τα ψέματα, τέρμα ο εμπαιγμός με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο.»

Σήμερα κατέθεσα Αναφορά στον Οικονομικό Εισαγγελέα, στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες και συμπληρωματική Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον Λευτέρη Αυγενάκη, το ακίνητό του και την περίφημη εταιρεία "Κορόμηλο".



Κάτι μου λέει ότι θα πέσει το δάκρυ…κορόμηλο. pic.twitter.com/1hyq6MPR52 — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 9, 2025