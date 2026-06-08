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Την ώρα που εντείνονται τα σενάρια για συγκλίσεις, μετακινήσεις και άτυπες συνεννοήσεις μετά και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να «κόψει τον θόρυβο» και να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Το μήνυμα που εκπέμπει η Αμαλίας είναι σαφές και «πηγαίνει» συστημένο σε πολλαπλούς αποδέκτες: Καμία συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων, καμία προνομιακή μεταχείριση προσώπων και σαφής προτεραιότητα στη συγκρότηση ενός εγχειρήματος «από τα κάτω».

Σταθερή στη γραμμή της μη συνεργασίας με κομματικούς σχηματισμούς παραμένει η ΕΛΑΣ – ένα μήνυμα που έρχεται με φόντο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να ταχθεί υπέρ της στήριξής της. Από την Αμαλίας διαμηνύεται ξεκάθαρα πως η στόχευση δεν αλλάζει: δεν υπάρχουν συμφωνίες με κόμματα, αλλά ανοιχτό προσκλητήριο προς τους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν ατομικά στο εγχείρημα.

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Στον απόηχο της απόφασης ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της ΕΛΑΣ υπογραμμίζουν ότι «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε, ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες». Προσθέτουν μάλιστα με νόημα ότι «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ίδρυση της ΕΛΑΣ «έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου», επιβεβαιώνοντας, όπως σημειώνουν, τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα. «Δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδρυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη», σημειώνουν ίδιες πηγές, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη «πανστρατιάς» πολιτών που θα στηρίξουν ενεργά τη νέα προσπάθεια.

Σε αυτή την συνθήκη, από την Αμαλίας το άνοιγμα προς την κοινωνία επαναδιατυπώνεται με έμφαση: «Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς», σημειώνουν, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. «Όποιος το επιθυμεί» λένε, «μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της Συμπαράταξης». Και σε αυτό το πλαίσιο στέλνουν το μήνυμα «χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Έξω από τη βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία». Ένα μήνυμα που φαίνεται να απευθύνεται ευθέως σε στελέχη άλλων πολιτικών χώρων που εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν»

Σε μια συγκυρία όπου αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν σήματα από την ΕΛΑΣ, η πλευρά της Αμαλίας ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει περιθώριο για εν ενεργεία κοινοβουλευτικά στελέχη. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά ανοίγει και το θέμα των ψηφοδελτίων, με σαφές μήνυμα αποτροπής προσδοκιών για «κλεισμένες» θέσεις.

«Τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα» επισημαίνουν πηγές της Αμαλίας. «Αυτή τη στιγμή», διευκρινίζουν, «δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη», ενώ καταλήγουν με σαφήνεια: «Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν».