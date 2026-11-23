Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια γενικευμένη κρίση κρατικής δυσλειτουργίας, θεσμικής αναξιοπιστίας και οικονομικής πίεσης, με τους πολίτες να βιώνουν συνθήκες φτώχειας και να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς.

Η κυβέρνηση επικρίνεται για αποσύνδεση από την πραγματικότητα, ελλιπή διαχείριση των ενεργειακών υποδομών και αδυναμία πρόληψης σκανδάλων, τα οποία έρχονται στο φως αποκλειστικά μέσω καταγγελιών των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός δέχεται κριτική για την επικοινωνιακή του πολιτική και τη στάση του απέναντι στην αντιπολίτευση, καθώς η έλλειψη ελέγχου και λογοδοσίας εντείνουν το αίσθημα της κοινωνικής και θεσμικής παρακμής.

Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΟΣΑ, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ τα ερωτήματα για το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια παραμένουν ζητούμενα στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα.

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Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις χάνουν την περιγραφική τους δύναμη μπροστά στην πραγματικότητα. Και η σημερινή Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει απλώς ορισμένες κυβερνητικές αστοχίες και αλλεπάλληλες κρίσεις διαφθοράς. Βιώνει μια γενικευμένη κρίση κρατικής δυσλειτουργίας, θεσμικής αξιοπιστίας, οικονομικής αντοχής και εθνικής στρατηγικής. Ο πληθυσμός της μειώνεται δραματικά, χάνει παραγωγική δυναμική, δοκιμάζεται οικονομικά, πιέζεται γεωπολιτικά και βλέπει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς να καταρρέει. Και μια χώρα δεν μικραίνει μόνο όταν χάνει πληθυσμό ή όταν υποχωρεί γεωπολιτικά. Μικραίνει όταν οι πολίτες της παύουν να πιστεύουν στη δικαιοσύνη, στην ισονομία, στους θεσμούς, στην προοπτική και, κυρίως, όταν μεγάλο μέρος της κοινωνίας ζει στη φτώχεια ή στα όρια της φτώχειας, όπως συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για τη διεθνή αναγνώρισή του και απολαμβάνει τα υποκριτικά θετικά σχόλια ξένων ηγετών, όντας πλήρως αποκομμένος από την πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι προτείνει στους παππούδες και τις γιαγιάδες να αγοράσουν, άκουσον άκουσον, στα εγγόνια τους ένα «παιχνίδι» που κοστίζει 680 ευρώ μαζί με την κονσόλα, το οποίο είναι και ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 18 ετών! Θα βρουν, μάλιστα, τα λεφτά από το συνταξιοδοτικό φιλοδώρημα των 400 ευρώ!

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Σίγουρα ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Παράγουμε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά όταν η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, περικόπτουμε την παραγωγή ή εξάγουμε ενέργεια, επειδή δεν διαθέτουμε επαρκείς υποδομές αποθήκευσης. Και αυτό γιατί ποτέ δεν συνδέσαμε την αδειοδότηση και τη δανειοδότηση των ΑΠΕ με έργα αποθήκευσης της ενέργειας. Και αυτό απλούστατα γιατί έτσι διευκολύνονται τα καρτέλ των παραγωγών ενέργειας, ώστε να μπορούν να πουλούν ακριβότερα το ρεύμα στους «αιχμάλωτους» καταναλωτές. Δηλαδή, να θησαυρίζουν οι ελάχιστοι και να υποφέρει το σύνολο.

Η χώρα έχει καταλήξει να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, όχι μόνο από τους λαθρομετανάστες, αλλά και από όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Οι υποκλοπές, τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση «Πίτσα Φαν», το «Χωριάτικο» και άλλες υποθέσεις έχουν δημιουργήσει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια λόγω καταγγελιών των πολιτών και όχι λόγω προληπτικών ελέγχων και της πολυδιαφημιζόμενης ψηφιοποίησης.

Η υπόθεση «Χωριάτικο», με τις αναφορές για περίπου 4.000 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, 1.300 φερόμενους αχυρανθρώπους και 700 πραγματικούς διαχειριστές, καθώς και πιθανή εμπλοκή επίορκων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, απασχολεί, ενώ ο διοικητής της, κύριος Γιώργος Πιτσιλής, δηλώνει ότι δεν πήρε τίποτε χαμπάρι, γιατί δεν είναι ντετέκτιβ!

Η Ελλάδα δεν στερείται ανθρώπινου δυναμικού, φυσικών πόρων ή παραγωγικών δυνατοτήτων. Στερείται μιας διακυβέρνησης που θα βάζει το δημόσιο συμφέρον πάνω από την επικοινωνιακή εικόνα και την πολιτική αυτοσυντήρηση των κυβερνώντων. Χρειαζόμαστε ένα κράτος που θα ελέγχει πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, θα προστατεύει τον πολίτη, θα αξιοποιεί σωστά το δημόσιο χρήμα, θα υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και θα δίνει στους νέους λόγους να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Εσείς βλέπετε να έχουμε ένα τέτοιο κράτος;

Βέβαια, έχουμε και τις διαχρονικές, αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, με τις οποίες δυστυχώς δημιουργεί τετελεσμένα, και αν η αντιπολίτευση ή κάποια πολιτική προσωπικότητα ζητήσει εξηγήσεις, αντιμετωπίζεται με χαρακτηρισμούς όπως «πατριώτες της φακής» ή ακόμη και με κατηγορίες για σύμπλευση με τους Τούρκους, λες και τα εθνικά συμφέροντα είναι κυβερνητικό μονοπώλιο.

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, απορεί γιατί δεν υπάρχει κοινός παρονομαστής στα εθνικά θέματα. Αλήθεια, όμως, ποιος τορπιλίζει την εθνική συνεννόηση; Ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ; Ποιος διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά; Ποιος απομάκρυνε τον Κώστα Καραμανλή; Ποιος κρατά εκτός κυβέρνησης την Ντόρα Μπακογιάννη; (Κατά τη γνώμη μου, είναι το πλέον κατάλληλο άτομο για να είναι υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας.) Ποιος είναι αυτός που συνεχώς υποτιμά όλη την αντιπολίτευση; Δεν μπορείς να ζητάς ομοψυχία και συγχρόνως να αντιμετωπίζεις κάθε διαφορετική άποψη ως απειλή. Η δημοκρατία δεν είναι χειροκρότημα στον πρωθυπουργό. Είναι έλεγχος της εξουσίας.

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Το πραγματικό δίλημμα των ερχόμενων εκλογών δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ή χάος. Γιατί πρακτικά ήδη ζούμε το χάος. Είναι κράτος δικαίου ή επιλεκτική εφαρμογή των νόμων; Διαφάνεια ή αδιαφάνεια; Πρόληψη ή διαχείριση κρίσεων εκ των υστέρων; Πολιτική ευθύνη ή πολιτική υπεκφυγή; Κράτος ευημερίας ή κράτος μιζέριας; Λογοδοσία ή συγκάλυψη; Στήριξη της νέας γενιάς ή εγκατάλειψη των νέων; Στεγαστική πολιτική ή αδυναμία πρόσβασης σε αξιοπρεπή κατοικία; Προστασία του δημόσιου χρήματος ή σπατάλη χωρίς συνέπειες; Δημόσιο συμφέρον ή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ισχυρών;

Η κυβέρνηση, πάντως, μάς διαβεβαιώνει ότι όλα πάνε καλά! Ως φαίνεται, όμως, ούτε αντιλαμβάνεται ούτε ακούει το τραγούδι που της τραγουδά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών: «ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ».

Σημείωση

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Οι πολίτες «χόρτασαν» από υποσχέσεις και κάλπικα κοινωνικά συμβόλαια. Καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μελετά και τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τα οποίες μόνο το 24% των Ελλήνων δηλώνει ότι την εμπιστεύεται.