Από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, επιβεβαίωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας πως μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Όπως υπενθύμισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027. Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, στοχεύει στην αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις. Εξήγησε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,

επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,

διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε επίσης ότι στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία.