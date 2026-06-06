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Δεν ήταν ένα απλό πολιτικό τριήμερο. Ήταν από εκείνα τα πυκνά διαστήματα στα οποία το πολιτικό σύστημα δείχνει ότι κάτι μετακινείται κάτω από την επιφάνεια. Το ΠΑΣΟΚ βάζει γραμμή απέναντι στα σενάρια συνεργασιών και οργανώνεται για εκλογική μάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε Κεντρική Επιτροπή με το δίλημμα «μαζί ή απέναντι στον Τσίπρα» να πλανάται πάνω από την Κουμουνδούρου. Ο Αλέξης Τσίπρας να περιμένει τις εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, χωρίς να ανοίγει ακόμη όλα τα χαρτιά του. Και η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ρυθμό, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να παίρνει το κομματικό πηδάλιο και τα «γκάζια» της Πειραιώς ενόψει μιας περιόδου που προμηνύεται σκληρή.

Υπάρχουν πολιτικές στιγμές που δεν χρειάζονται υπερβολική ανάλυση. Αρκεί να δει κανείς τη χρονική τους σύμπτωση.

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Μέσα σε λίγες ώρες, όλα τα μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα έδωσαν σημάδια έντονης κινητικότητας. Όχι αποσπασματικά. Όχι τυχαία. Αλλά σαν να έχει σημάνει ένας άτυπος συναγερμός για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση.

Η εικόνα είναι σαφής: κανείς δεν περιμένει τις κάλπες για να ξεκινήσει η μάχη. Η μάχη έχει ήδη αρχίσει.

Ανδρουλάκης και τα «πολιτικά προξενιά»

Στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να χαράξει μια καθαρή κόκκινη γραμμή απέναντι στα σενάρια συμπλεύσεων, συνεργασιών και «πολιτικών προξενιών». Το μήνυμά του ήταν διπλό: προς το εξωτερικό του κόμματος, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να παίξει ρόλο συμπληρώματος σε κανέναν σχεδιασμό· και προς το εσωτερικό, ότι η απόφαση του συνεδρίου για πολιτική αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η φράση του ότι «δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη» δεν ήταν απλώς μια ρητορική κορύφωση. Ήταν γραμμή. Και η αναφορά του στα «πολιτικά προξενιά» διαβάστηκε από πολλούς ως σαφές μήνυμα προς όσους, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, επιμένουν να βλέπουν την επόμενη ημέρα μέσα από σχήματα συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

Η Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζει ότι βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Από τη μία, η φθορά της κυβέρνησης δημιουργεί περιθώρια. Από την άλλη, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ως αυτόνομου πόλου προκαλεί πίεση στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανιστεί ούτε διστακτικό ούτε διαθέσιμο για ρόλους δεύτερης γραμμής. Γι’ αυτό και ο Ανδρουλάκης επιλέγει να μιλήσει για αυτονομία, πρόγραμμα, αξιοπιστία και μάχη σε κάθε επίπεδο.

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Στην πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν είναι κόμμα αναμονής. Είναι κόμμα διεκδίκησης. Και αυτό, σε μια πολιτική περίοδο που όλοι κοιτούν προς την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων, δεν είναι καθόλου αυτονόητο.

Την ίδια ώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται μέσα σε ένα σκηνικό βαριάς εσωκομματικής φόρτισης. Το ερώτημα δεν είναι απλώς οργανωτικό. Είναι υπαρξιακό: ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί μαζί με την πρωτοβουλία Τσίπρα ή θα προσπαθήσει να διασώσει την αυτόνομη πολιτική του παρουσία απέναντί της;

Η ανάρτηση Σιακαντάρη που δημιούργησε εκρήξεις

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Το όνομα του Γιώργου Σιακαντάρη μπήκε στο κέντρο αυτής της συζήτησης με τρόπο εκρηκτικό. Η ανάρτησή του, με την οποία φάνηκε να καλωσορίζει την εισήγηση Φάμελλου υπέρ μιας μη αντιπαραθετικής στάσης απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λειτούργησε σαν σπίθα σε ήδη εύφλεκτο περιβάλλον. Το γεγονός ότι στη συνέχεια η ανάρτηση κατέβηκε δεν εκτόνωσε την ένταση. Αντιθέτως, έδωσε νέα τροφή σε όσους βλέπουν πίσω από τις κινήσεις αυτές ένα σχέδιο σταδιακής ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα νέο σχήμα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Αν συγκρουστεί με την πρωτοβουλία Τσίπρα, κινδυνεύει να εμφανιστεί ως κόμμα που αρνείται την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αν την ακολουθήσει άκριτα, κινδυνεύει να χάσει την αυτοτέλειά του. Και αν μείνει μετέωρος, κινδυνεύει να φθαρεί ακόμη περισσότερο από την αμφισημία.

Γι’ αυτό και η Κεντρική Επιτροπή δεν είναι μια ακόμη συνεδρίαση. Είναι δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης.

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Βέλη Σακελλαρίδη στον Τσίπρα

Σε αυτό το ήδη φορτισμένο σκηνικό ήρθε να προστεθεί και η παρέμβαση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος περιέγραψε στην ERT NEWS με ακόμη πιο καθαρό τρόπο τη ρευστότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς μίλησε για διαδικασία ανασύνθεσης, επανέφερε την ανάγκη προγραμματικών συγκλίσεων σε συγκεκριμένα πεδία, όπως η στέγαση, η ενέργεια, η ακρίβεια, η φορολογία και η ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα έβαλε ευθέως στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εμφάνισή του λειτούργησε ως «θρυαλλίδα» για τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Η τοποθέτηση αυτή δείχνει πως η πρωτοβουλία Τσίπρα δεν αναδιατάσσει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ή πιέζει το ΠΑΣΟΚ· προκαλεί ήδη ρήγματα, μετακινήσεις και ανασφάλειες σε ολόκληρο το προοδευτικό φάσμα. Και ακριβώς γι’ αυτό η μάχη στην Κεντροαριστερά δεν είναι απλώς μάχη δεύτερης θέσης. Είναι μάχη επιβίωσης, ταυτότητας και πολιτικής εκπροσώπησης.

Η νέα πιο αποκαλυπτική παρέμβαση Σαμαρά

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Στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά από το Ηράκλειο λειτούργησε σαν προειδοποιητική βολή προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε σε κριτική. Έδωσε πολιτικό στίγμα. Μίλησε για πατρίδα, ορθοδοξία, σύνορα, ασφάλεια, παραγωγή, αξιοκρατία και εθνική αυτοπεποίθηση. Και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο νέου κόμματος, απάντησε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα.

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Στην πολιτική, τέτοιες φράσεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Ο Σαμαράς γνωρίζει ότι ακόμη και χωρίς επίσημη ανακοίνωση μπορεί να επηρεάσει τους συσχετισμούς. Μπορεί να δημιουργήσει προσδοκία. Μπορεί να κινητοποιήσει ένα ακροατήριο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε ένα κυβερνών κόμμα που θέλει να κρατήσει ενωμένη τη βάση του, ενώ ταυτόχρονα πιέζεται από ακρίβεια, καθημερινότητα, εθνικά θέματα και κόπωση εξουσίας.

Η απάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά

Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητη την πρόκληση. Η αναφορά του σε «προσωπικές πικρίες» ενός πολιτικού και η προσπάθεια να μεταφερθεί η συζήτηση από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στα αιτήματα της κοινωνίας δείχνουν τη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης: ο Σαμαράς θα αντιμετωπιστεί ως προσωπική στρατηγική, όχι ως πολιτικό ρεύμα.

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Μόνο που αυτό μένει να αποδειχθεί. Διότι σε μια περίοδο όπου το πολιτικό σύστημα κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, ακόμη και μια υποψία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ αρκεί για να αλλάξει την ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απέναντί της μόνο την αντιπολίτευση. Έχει να διαχειριστεί και τα εσωτερικά της όρια, τις ιδεολογικές της ισορροπίες, τις αντοχές της βάσης της και την πιθανότητα να ανοίξει μια νέα δεξιά χαραμάδα από την οποία μπορεί να φύγει πολιτικό οξυγόνο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αποκτά ευρύτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για μια κομματική τοποθέτηση. Είναι επιλογή πολιτικής κατεύθυνσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το κομματικό τιμόνι σε ένα πρόσωπο νεότερης γενιάς, με ισχυρές αναφορές στον οργανωτικό μηχανισμό της ΝΔ, στη ΔΑΠ, στην ΟΝΝΕΔ και στην κοινοβουλευτική καθημερινότητα. Το μήνυμα είναι ότι η Πειραιώς πρέπει να ξαναγίνει μηχανή μάχης. Όχι απλώς γραφείο διαχείρισης της κυβερνητικής παρουσίας.

Η αναβολή μιας εκδήλωσης Κυρανάκη

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η σχετική συζήτηση φαίνεται ότι είχε αρχίσει πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυρανάκης ανέβαλε την προετοιμασία μιας εκδήλωσης που ετοίμαζε αυτές τις ημέρες στη Νέα Σμύρνη. Η αναβολή αυτή, που πέρασε αρχικά σχεδόν απαρατήρητη, αποκτά εκ των υστέρων άλλο νόημα. Δείχνει ότι η μετακίνησή του στην κομματική ηγεσία δεν ήταν στιγμιαία απόφαση, αλλά μέρος ενός σχεδίου που είχε ήδη αρχίσει να ωριμάζει.

Το ραντεβού Μητσοτάκη–Κυρανάκη κλείδωσε μια επιλογή που υπηρετεί έναν σαφή στόχο: ισχυροποίηση του κόμματος, ταχύτερη προεκλογική λειτουργία, καλύτερος συντονισμός με την κοινωνική βάση και προετοιμασία για μια αναμέτρηση που, ακόμη κι αν οι εκλογές τοποθετούνται θεσμικά στο 2027, πολιτικά έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι το επόμενο διάστημα δεν θα είναι περίπατος. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της δύσκολα κοινωνικά μέτωπα, φθορά από τη μακρά παραμονή στην εξουσία και πολιτικές πιέσεις τόσο από το κέντρο όσο και από τα δεξιά. Γι’ αυτό και το κόμμα χρειάζεται όχι μόνο επικοινωνία, αλλά δομή. Όχι μόνο υπουργούς, αλλά οργανώσεις. Όχι μόνο δημοσκοπική αντοχή, αλλά πραγματική επαφή με την κοινωνία.

Αν το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει να μη χαθεί μέσα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αν ο Τσίπρας αλλάζει τις ισορροπίες στην Κεντροαριστερά και αν ο Σαμαράς απειλεί να ανακατέψει την τράπουλα στη Δεξιά, τότε η Νέα Δημοκρατία δεν έχει περιθώριο αδράνειας.

Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του τριημέρου.