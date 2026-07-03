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Το πρώην στέλεχος υποστήριξε ότι ο χώρος πρέπει να πορευτεί ενωμένος στις εκλογές, αποφεύγοντας τις διασπαστικές λογικές και την εσωστρέφεια.

Ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεσή του στην προοπτική ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέλθει στις εκλογές με διαφορετικό ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τον Ζαχαριάδη, ο κατακερματισμός της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς λειτουργεί τελικά προς όφελος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

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Η παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια απλή προσωπική αποχώρηση. Είναι μια πολιτική κίνηση με βαρύ συμβολισμό, σε μια περίοδο που ο χώρος της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς αναζητά εκ νέου κέντρο βάρους, κατεύθυνση και ενιαία στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και επί χρόνια στέλεχος της Κουμουνδούρου ανακοίνωσε την αποχώρησή του, υποστηρίζοντας ότι ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι με διασπαστικές λογικές που θα οδηγούσαν σε αντιπαραθέσεις μεταξύ συγγενών πολιτικών δυνάμεων. Όπως αναφέρει και η ανάρτησή του, «ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι το κόμμα μου».

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Μιλώντας στη HuffPost, ο Κώστας Ζαχαριάδης έδωσε ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό του στίγμα: σε τέτοιες πολιτικές συγκυρίες, με μια τέτοια κυβέρνηση, δεν μπορεί ο χώρος να πηγαίνει κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, όπως υπογραμμίζει, πρέπει ενωμένος να δώσει τη μεγάλη μάχη.

Το μήνυμα πίσω από την παραίτηση

Η αποχώρηση Ζαχαριάδη καταγράφεται ως ένα ακόμη επεισόδιο στη μεγάλη αναδιάταξη του χώρου μετά τις διαδοχικές κρίσεις, την εκλογική υποχώρηση και τη συνεχιζόμενη εσωστρέφεια. Ο ίδιος δεν εμφανίζεται να επιλέγει τη ρήξη για τη ρήξη. Επιλέγει, αντίθετα, να στείλει μήνυμα πολιτικής υπέρβασης: ότι ο κατακερματισμός της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς θα λειτουργήσει τελικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανάρτησή του, άλλωστε, σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά ερείσματα του παρελθόντος και ότι τα νέα δεδομένα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσουν τον χώρο. Καλεί μάλιστα σε διάλογο με πολιτικά επιχειρήματα, χωρίς προσωπικές επιθέσεις και τοξικότητα.

Ποιος είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το 1985, σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάντσεστερ, με αντικείμενο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

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Πολιτικά, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την περίοδο 2015-2019, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών από το 2019 έως το 2023, τομεάρχης Εσωτερικών και στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας. Σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Η παραίτησή του, λοιπόν, δεν είναι μια περιφερειακή αποχώρηση. Προέρχεται από ένα στέλεχος που έζησε τον ΣΥΡΙΖΑ από μέσα, σε κρίσιμες περιόδους, στην κυβέρνηση, στη Βουλή, στο κόμμα και στην αυτοδιοίκηση.

Και γι’ αυτό το πολιτικό του μήνυμα έχει ιδιαίτερο βάρος: ότι αυτή την ώρα δεν περισσεύει κανείς, αλλά ούτε και αντέχεται άλλη εσωστρέφεια. Για τον Ζαχαριάδη, η μεγάλη μάχη δεν μπορεί να δοθεί με απέναντι τον Τσίπρα. Μπορεί να δοθεί μόνο με ενότητα, καθαρή γραμμή και πολιτική στόχευση απέναντι στην κυβέρνηση.

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