Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cyclades24.gr, το λεωφορείο κινούνταν από την Ελιά προς τη Χώρα, όταν ο οδηγός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αποτέλεσμα ήταν να βγει από το οδόστρωμα, να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και να προσκρούσει σε ξερολιθιά, η οποία ανέκοψε την πορεία του.
Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκβαση του περιστατικού θεωρείται ιδιαίτερα τυχερή, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια στη Μύκονο. Οι υπερβολικές ταχύτητες, οι επικίνδυνοι ελιγμοί και η έλλειψη οδηγικής παιδείας δημιουργούν καθημερινά σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάτοικοι και επισκέπτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις.
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