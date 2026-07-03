Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cyclades24.gr, το λεωφορείο κινούνταν από την Ελιά προς τη Χώρα, όταν ο οδηγός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αποτέλεσμα ήταν να βγει από το οδόστρωμα, να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και να προσκρούσει σε ξερολιθιά, η οποία ανέκοψε την πορεία του.

Advertisement

Advertisement

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκβαση του περιστατικού θεωρείται ιδιαίτερα τυχερή, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια στη Μύκονο. Οι υπερβολικές ταχύτητες, οι επικίνδυνοι ελιγμοί και η έλλειψη οδηγικής παιδείας δημιουργούν καθημερινά σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάτοικοι και επισκέπτες ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις.

Δείτε το βίντεο