Ο Τέρενς Κουίκ σε βίντεο σχόλιο μιλάει για δύο δείκτες, δύο έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι καθόλου τιμητικά για την Ελλάδα. Αφορούν το Κράτος Δικαίου. Εκθέτει επίσης και την άποψή του για κινήσεις/αποφάσεις που πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση, με αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, η ανάδειξη ηγεσίας του Αρείου Πάγου και το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού.

Κράτος Δικαίου: Η Ελλάδα στη θέση 48 του παγκόσμιου χάρτη με Μποτσουάνα και Ναμίμπια – Βίντεο

