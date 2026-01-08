Το «μπαλάκι» στην αστυνομία για να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί «πέταξε» ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της, όπως επιχειρησιακά εκείνη επιλέξει».

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε πολιτική εκτόνωσης τονίζοντας ότι ταλαιπωρήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών.

Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν για αγρότες που -σύμφωνα με βίντεο- βγήκαν στο δρόμο Τριπόλεως – Κορίνθου για να σταματήσουν την κυκλοφορία ενώ γινόταν κανονικά κυκλοφορία οχημάτων. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη τις εικόνες αυτές τις έχουν δει και στην αστυνομία και προφανώς και στη Δικαιοσύνη και γίνεται προσπάθεια για ταυτοποιήσεις και συλλήψεις. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για όλους τους πολίτες που κυκλοφορούμε στους δρόμους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών που οδήγησαν στις κινητοποιήσεις τους, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «μέχρι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές, υπήρχε μία δικαιολογία. Οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν» και επανέλαβε ότι «αυτά είναι τα μέτρα, πρέπει να προχωρήσουμε». Όπως εξήγησε, «η κυβέρνηση δεν είναι μόνο των αγροτών αλλά όλων των πολιτών» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για περισσότερα μέτρα.

Αυτό όμως δεν αποκλείει τον διάλογο, τον οποίο χαρακτήρισε «αναγκαίο» θέτοντας ως προϋποθέσεις για συνάντηση αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την εκπροσώπηση του αγροτικού κόσμου από όλη την Ελλάδα και το τέλος των κινητοποιήσεων.

Όσο για κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν ότι πρέπει να στηριχθούν περισσότερο οι αγρότες, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όσοι το λένε αυτό να υποδείξουν από που θα εξασφαλιστούν οι επιπλέον πόροι.