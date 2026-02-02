Τουλάχιστον πέντε φορές χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο μπρίφινγκ τη φράση: «Θα αναμετρηθούμε όλοι με την Ιστορία», αναφερόμενος στην πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει επίσημα τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και είναι δείγμα της βαρύτητας που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις αλλαγές που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν θέλει μία διεκπεραιωτική διαδικασία» και ότι «ο Πρωθυπουργός επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση που θα δώσει νέο μοντέλο διακυβέρνησης».

«Το “δώστα όλα” της δεκαετίας του ΄80 να μείνει ως άσχημη ανάμνηση»

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι να μην υπάρξει κίνδυνος απειλής της δημοσιονομικής σταθερότητας και «να μην επιτρέψουμε να βρεθεί η χώρα στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές, εμπόρους ελπίδας, μαξιμαλιστές. Το “δώστα όλα” της δεκαετίας του ΄80 να μείνει ως άσχημη ανάμνηση».

Ο Παύλος Μαρινάκης εστίασε σε τέσσερα σημεία που περιλαμβάνονται στις άμεσες προτεραιότητες για αλλαγή άρθρων του Συντάγματος:

-Την αναθεώρηση του άρθρου 86, περί ευθύνης Υπουργών, τη χαρακτήρισε «κορυφαία προτεραιότητα», εξηγώντας ότι δεν πρέπει να εξαρτάται η παραπομπή ή μη στη Δικαιοσύνη κάποιων υπουργών ή υφυπουργών από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών.

-Σχετικά με το άρθρο 16 και τις αλλαγές στην Παιδεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να μη χαθεί άλλη μία ευκαιρία», επιρρίπτοντας ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του την προηγούμενη φορά που είχε τεθεί το θέμα

-Εξήρε επίσης την ανάγκη αλλαγών στον τομέα της Δικαιοσύνης

-Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι «είναι μία πολιτική μάχη από την οποία θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030 ή είναι κολλημένη στο παρελθόν». Παράλληλα εξήγησε ότι αξιολόγηση μπορεί να μην σημαίνει μόνο άρση μονιμότητας αλλά και επιβράβευσης ενώ στηλίτευσε τι γινόταν στο Δημόσιο κατά το παρελθόν και κυρίως τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 (ουσιαστικά επιρρίπτοντας και πάλι ευθύνες στις πολιτικές ΠΑΣΟΚ).

«Είναι η στιγμή της Συνταγματικής Αναθεώρησης» τόνισε στη συνέχεια εκτιμώντας ότι «είναι ιστορικής σημασίας η πολιτική μάχη που θα δοθεί» και καλώντας τα κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναμένεται να είναι έτοιμη σε λίγες εβδομάδες.

«Η Χριστίνα Αλεξοπούλου δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στην αντιπολίτευση»

Ερωτηθείς για δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου και συγκεκριμένα για τη φράση «το τζάμπα πέθανε» που χρησιμοποίησε σε συνέντευξη της απαντώντας στο θέμα της ακρίβειας και της αύξησης του κόστους διαβίωσης -μία δήλωση που ήχησε άσχημα και εντός κυβέρνησης- ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την βουλευτή της ΝΔ. «Αυτή η δήλωση δεν απευθυνόταν στους πολίτες. Ήθελε να πει ότι η πολιτική του ταξίματος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει περάσει ανεπιστρεπτί», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ πρόσθεσε ότι «ίσως δεν διατυπώθηκε όπως έπρεπε. Απευθυνόταν στα κόμματα που τάζουν και που δεν ξέρουν που θα βρεθούν τα λεφτά για να δώσουν όσα υπόσχονται».