Απάντηση στην κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης για το αποτέλεσμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντπγάν και την πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουυρκικά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία υπερήφανη, χωρίς ψευτοπατριωτικές “κορώνες”, εξωτερική πολιτική», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι είναι λάθος η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Τουρκία» απαντώντας και στην άδικη -όπως τη χαρακτήρισε- κριτική που έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση για ενδοτικότητα και υποχωρητικότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τα θέματα που αποτελούν διαχρονική εθνική θέση».